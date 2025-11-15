SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (15) o médico pediatra Celso Barros, aos 73 anos. Ele era um dos pré-candidatos à presidência do Fluminense e também era ex-presidente da Unimed Rio, ex-patrocinadora do clube.

O clube, que tem sua eleição marcada para o próximo dia 29, decretou luto oficial.

Celso Barros também ficou conhecido no mundo do futebol por proporcionar a contratação de grandes estrelas, como Romário, Edmundo, Fred, Conca, Deco e outros craques que vestiram a camisa do clube ao longo das últimas décadas.

Em nota, o Fluminense manifestou profundo pesar pelo falecimento de Celso Barros e colocou o Salão Nobre de Laranjeiras à disposição de seus familiares para o velório.

"Apaixonado desde sempre, o médico pediatra viveu intensamente a discussão sobre os destinos do clube. Mantinha-se atuante na política do Fluminense. O clube se solidariza nesse momento de tristeza com sua família, seus amigos e todos os tricolores que o admiraram por todos esses anos."

O médico se reaproximou do dia a dia do Flu cinco anos após o fim da parceria com a Unimed, quando foi eleito vice-presidente geral ao lado de Mário Bittencourt, atual presidente. Os dois romperam durante o primeiro mandato e o médico migrou para a oposição.