SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória sem sofrer gols diante do Senegal deixou o técnico Carlo Ancelotti satisfeito com o sistema defensivo da seleção brasileira, neste sábado (15).

Além disso, o treinador elogiou alguns atletas, principalmente Estêvão, e indicou que, a partir de agora, começa a desenhar a equipe que deverá representar o Brasil na Copa do Mundo.

"Eu já tinha a espinha dorsal antes deste jogo. Eu falei que na data [Fifa] de outubro os testes acabaram, e a agora é caminhar por uma linha mais reta para chegar à Copa do Mundo", disse Ancelotti.

Em entrevista após a vitória sobre Senegal, o treinador demonstrou esperança no quarteto formado por Estêvão, Vinícius Junior, Matheus Cunha e Rodrygo e também enalteceu a parte defensiva com a entrada de Militão.

"Foi um jogo muito bonito. Muita pressão no primeiro tempo, controle na segunda parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença", afirmou Ancelotti.

"Com Matheus Cunha, os três da frente podem fazer jogadas fantásticas. Vinícius pode mudar de posição com Rodrygo, e o Estêvão com um talento incrível pela direita."

A declaração deixa o atacante Neymar, que voltou para o Santos com objetivo de ir ao Mundial, em alerta.

Na sequência, Ancelotti disse que a seleção tem futuro garantido com Estêvão. "É uma surpresa ver jogador tão jovem com esse tipo de talento."

Revelado pelo Palmeiras, Estêvão é o artilheiro, com cinco gols, da seleção sob o comando do técnico italiano.

O Brasil volta a campo na terça-feira (18) contra a Tunísia, e Ancelotti indicou que poderá escalar o atacante Vitor Roque, do Palmeiras.

Ancelotti afirmou que, antes de escalar o time para terça, deverá aguardar pela recuperação dos que venceram a Tunísia neste sábado.

"Vitor Roque tem chance de jogar, está indo muito bem no Palmeiras", disse o técnico.