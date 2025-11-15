SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suíça venceu a Suécia por 4 a 1, na tarde deste sábado (15), no estádio de Genebra, pelas Eliminatórias Europeias, e deixou sua vaga na próxima Copa do Mundo muito bem encaminhada.

Embolo, Xhaka, Ndoye e Manzambi marcaram os gols da vitória dos suíços. Nygren descontou para a Suécia.

Os suíços só perdem a vaga direta com um desastre. Eles visitam Kosovo na última rodada e não podem perder por seis ou mais gols de diferença.

Kosovo venceu a Eslovênia fora de casa por 2 a 0 e confirmou sua vaga na repescagem. O Grupo B tem a Suíça liderando com 13 pontos, Kosovo em 2º com 10, Eslovênia em 3º com 3 e Suécia é a última seleção com apenas 1 ponto conquistado.

O grupo C teve uma rodada surpreendente, e Escócia x Dinamarca fazem uma final pela vaga direta em Glasgow. Os dinamarqueses empataram por 2 a 2 com a Bielorrúsia em Copenhague, e a Grécia venceu a Escócia por 3 a 2, em Atenas.

A Dinamarca tem 11 pontos, a Escócia tem 10, a Grécia 6 e a Bielorrússia apenas um.

Já no Grupo H, Áustria e Bósnia também encaram uma decisão em Viena na última rodada. O empate é dos donos da casa.

Os austríacos venceram Chipre por 2 a 0 e foram a 18 pontos na liderança do grupo. No entanto, a Bósnia venceu a Romênia por 2 a 1, foi a 16 e embolou a briga.