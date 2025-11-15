TURIM, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, respectivamente, número 1 e 2 do ranking mundial, decidem o título da ATP Finals neste domingo (16), às 14h (de Brasília), em Turim. Com retrospecto favorável, Alcaraz chega à decisão pela primeira vez, enquanto Sinner é o atual campeão.

Ambos já decidiram sete torneios, e o espanhol levou a melhor em cinco finais --US Open, Master de Cincinnati, Roland Garros e Masters de Roma em 2025 e ATP de Pequim 2024. Já Sinner conquistou Wimbledon 2025 e ATP de Umag 2022.

O ATP Finals reúne os oito primeiros colocados no ranking e marca o fim da temporada do tênis masculino.

Na semifinal deste sábado, Alcaraz derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime (número 8) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). "Eu fiz um jogo de muita confiança, mas vou ter que jogar o melhor tênis para vencer o Jannik", disse o espanhol.

Sinner derrotou o australiano Alex de Minaur (número 7) por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2), na semifinal.

Atual campeão do torneio, o italiano de 24 anos soma agora sua 30ª vitória consecutiva em quadra dura indoor. "Chegar à final pela terceira vez consecutiva significa muito para mim", disse Sinner, que perdeu para Novak Djokovic em 2023 e venceu o americano Taylor Fritz no ano passado.

O primeiro set neste sábado foi emocionante, com dois break points desperdiçados por Sinner no primeiro game e outros três salvos pelo italiano no segundo.

Apesar das várias chances de quebra para ambos, foi preciso esperar até o 11º game para que, no terceiro break point, Sinner conseguisse abrir 6/5 e, na sequência, sacar para fechar a parcial.

No segundo set, o italiano pisou no acelerador e quebrou duas vezes o saque de De Minaur para fazer 4/0. Depois, administrou a vantagem, mantendo o serviço até selar a vitória no segundo match point.

"Foi um jogo muito difícil, especialmente no início do primeiro set. Senti que ele [De Minaur] sacou muito bem, com muita precisão", analisou o número 2 do mundo.

A final de domingo será a última partida de Sinner em 2025, já que ele optou por não disputar a Copa Davis, que começa na próxima terça-feira. A Itália, atual bicampeã, jogará em casa, em Bolonha.