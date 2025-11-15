SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um hiato de duas temporadas, o Coritiba está de volta à elite nacional. O time comandado por Mozart conseguiu o acesso antecipadamente ao empatar por 0 a 0 com Athletic, dentro de um Couto Pereira lotado, pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão.

O resultado deixou o Coxa com 65 pontos e garantido entre os quatro primeiros da tabela, independente dos placares envolvendo seus principais concorrentes, até o fim do campeonato.

O empate, por outro lado, adiou a festa do título. O Athletico, que entra em campo amanhã, é o único que pode igualar a pontuação do rival -um tropeço do elenco de Odair Hellmann, no entanto, dará o troféu ao atual líder da competição.

Já o Athletic chegou aos 41 pontos e segue na luta contra o rebaixamento. Os mineiros brigam, principalmente, com Botafogo-SP e Ferroviária pela manutenção -os paulistas ainda jogam pela penúltima rodada.

Como foi o jogo

O 1º tempo foi mais nervoso do que jogado. A tensão diante da importância da vitória para as duas equipes gerou um embate bastante truncado, e pouca chances foram criadas -a melhor delas surgiu aos 37 minutos, quando Dellatorre carimbou a trave ao aproveitar uma rebatida na defesa mineira.

Na etapa final, as mudanças dos dois técnicos até agitaram a partida, mas a rede não balançou. O Coritiba assustou com os reservas Everaldo e Gustavo Coutinho, mas cedeu espaços e, por pouco, não foi vazado em tentativa de cabeça do zagueiro Marcelo Ajul. Nos acréscimos, Adriel operou uma linda defesa e segurou o 0 a 0.