O Athletic arrancou um empate importante contra o líder Coritiba na tarde deste sábado (15), no Couto Pereira, e adiou a definição sobre sua permanência na Série B. O 0 a 0 mantém o Esquadrão de Aço vivo na briga, mas a equipe de São João del Rei já não depende apenas das próprias forças para seguir na segunda divisão em 2026. Já o Coritiba confimou o acesso para a Série A.

Com o resultado, o Athletic chegou aos 41 pontos e assumiu, momentaneamente, a 15ª colocação, ultrapassando Botafogo-SP e Ferroviária, ambos ainda entram em campo neste domingo (16). O Ferroviária, adversário direto e com 40 pontos, enfrenta o Athletico-PR na Fonte Luminosa às 16h30. Já o Botafogo-SP, com 41 pontos, visita o Criciúma. Qualquer combinação que envolva vitórias dos concorrentes diretos pode recolocar o clube mineiro na zona de rebaixamento.

Empate com sabor de sobrevivência

O resultado veio após um duelo de enorme pressão. O Coritiba jogava em casa com estádio cheio e a chance de confirmar o título da Série B, enquanto o Athletic buscava pontos que podem ser determinantes nas contas finais da permanência.

Rui Duarte destacou, na coletiva de imprensa, o comportamento do time diante de tantas dificuldades, entre desfalques, desgaste físico e adversário em grande fase. “Primeiro, é preciso realçar o comportamento da equipe. Tivemos jogadores fora por questões físicas e suspensões, mas mostramos qualidade. A estratégia era tirar a bola do Coritiba, que tem uma posse muito qualificada. Enquanto conseguimos fazer isso, fomos melhores”.

O técnico avaliou que o time executou bem o plano no primeiro tempo, quando o Athletic criou duas ou três boas aproximações, embora tenha pecado na definição. No segundo tempo, reconheceu a pressão do líder. “É normal que o Coritiba, com jogadores de muita qualidade, viesse para cima. Sabíamos que teríamos de sofrer. Mas a determinação dos nossos jogadores mostrou o quanto queremos atingir nosso objetivo”.

“Um ponto que pode ser determinante”

O treinador valorizou o empate em um dos estádios mais difíceis da Série B, sobretudo pelo peso do contexto. “O Coritiba podia ter feito a festa hoje, mas nós também tínhamos nosso objetivo. E esse estava em primeiro lugar. Fomos corajosos, tivemos personalidade, principalmente no primeiro tempo. No fim, é um ponto positivo e que pode ser determinante nas nossas contas”.

Rui Duarte também ressaltou que o desgaste da temporada já cobra seu preço no elenco, mas vê o time competitivo mesmo diante das limitações. “A temporada é longa, não é fácil, mas a atitude foi incrível. Os jogadores cumpriram à risca o que planejamos”.

Logística pesada e aprendizado para o clube

Rui Duarte ainda comentou o desgaste da logística da temporada, algo que considera fundamental para ser melhor planejado caso o clube siga na Série B. “Não é fácil. Não temos aeroporto na cidade, são quatro ou cinco horas até Belo Horizonte ou Rio. Isso pesa numa temporada tão longa. Mas vai servir de referência para o futuro, para estarmos mais preparados”.

Próxima rodada: duelo que virou final

O Athletic encerra sua participação na Série B contra o Paysandu, já rebaixado, em São João del Rei. Apesar da situação do adversário, Rui Duarte evitou qualquer clima de tranquilidade. “Nós sabemos que não há jogos fáceis na Série B, e ontem ficou provado com o Amazonas. O Paysandu, mesmo rebaixado, vai lutar. É uma final para nós. Temos que ganhar de qualquer forma”.

Ele reforçou ainda a expectativa de retorno de alguns atletas importantes e a necessidade de uma semana forte de preparação. “Temos que fazer uma boa semana, com humildade, pés no chão, e arrancar a vitória. Depois, esperar os resultados de amanhã para saber como vamos para esse último jogo”.

Sobre Ronaldo Tavares, ausente no jogo, o treinador explicou. “É um jogador importante, que nos dá coisas diferentes. Tomou o terceiro cartão e ficou fora, mas contamos com ele, com Neto, com todo mundo, para nos ajudar nessa reta final.”

Se o Athletic tem números ruins como mandante, a segunda pior campanha em casa da Série B, com apenas 20 pontos em 18 jogos, resultado de 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, além de 20 gols marcados e 28 sofridos, será justamente na Arena Sicredi que o clube decidirá seu futuro. O Esquadrão de Aço entra em campo no próximo domingo (22) contra o Paysandu, às 16h30 na Arena Sicred, em São João del Rei.

Tags:

Coritiba | Couto | Depende | Forças | Pereira | Série B