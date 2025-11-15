SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 com gol no fim, na noite deste sábado (15), na Vila Belmiro, deixou a zona do rebaixamento, e ajudou o Flamengo na corrida pelo título do Brasileirão.

Rollheiser, aos 45 minutos do 2º tempo, marcou o gol da vitória. Robinho Jr deu a assistência.

Com o resultado, o Santos foi a 36 pontos na tabela e subiu para a 16ª posição -deixando a zona do rebaixamento. O Vitória tem 35 no 17º lugar.

Já o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. O Alviverde estacionou nos 68 pontos, enquanto o Fla foi a 71 com a goleada contra o Sport (ambos tem 21 vitórias, o primeiro critério de desempate).

O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Allianz Parque.

Já o Peixe também joga na quarta, mas às 21h30, contra o Mirassol, na Vila Belmiro.

Palmeira sobrevive a bom 1º tempo do Santos

O Peixe foi amplamente superior nos primeiros 45 minutos. A equipe de Vojvoda finalizou onze vezes, e o Alviverde só acertou o alvo uma vez.

O lateral direito Igor Vinícius foi o responsável pelas principais jogadas de ataque. Aos 13, ele parou em Carlos Miguel, e, sete minutos depois, o defensor achou grande passe para Barreal ficar cara a cara com o goleiro palmeirense -mas o arqueiro fez grande defesa.

Nos acréscimos da etapa inicial, o Santos viu Khellven evitar sua principal chance de gol. Neymar cobrou escanteio, Bruno Fuchs desviou contra o próprio patrimônio na primeira trave, mas o lateral direito palmeirense tirou em cima da linha.

Brazão brilha, e Santos arranca vitória no fim

Logo na volta do intervalo, Abel Ferreira promoveu as entradas de Luighi e Flaco López nas vagas de Felipe Anderson e Bruno Rodrigues. E o time teve uma melhora significativa.

Luighi teve uma chance aos 12 segundos, mas não conseguiu a finalização. Flaco também foi importante e foi responsável pelas principais chances do Alviverde.

Brazão fez duas defesas importantes e foi o responsável por manter o empate no placar. A recompensa para o Peixe veio aos 45 minutos da etapa final: Escobar cruzou, Robinho Jr ajeitou e Rollheiser venceu Carlos Miguel.

Lances importantes

Carlos Miguel salva o Palmeiras. Aos 13 minutos do 1º tempo, Igor Vinícius recebeu passe na linha de fundo, invadiu a área sem marcação e bateu sem ângulo. Carlos Miguel fez a defesa e evitou o gol do Peixe.

Carlos Miguel faz defesa impressionante. Aos 20 minutos do 1º tempo, Igor Vinícius progrediu sozinho no campo de ataque e deu belo passe para Barreal, que ficou cara a cara com Carlos Miguel. O argentino finalizou no contrapé, mas o goleiro palmeirense fez grande defesa com o pé esquerdo.

Khellven salva bola em cima da linha. Aos 45 minutos, Neymar cobrou escanteio na primeira trave, Zé Rafael desviou de cabeça, e Khellven tirou em cima da linha. Foi a melhor chance de gol do primeiro tempo.

Luighi perde grande chance. Logo no primeiro lance do 2º tempo, Flaco ganhou pelo alto e desviou a bola para Luighi. O atacante apareceu sozinho dentro da área, não conseguiu a finalização e a bola ficou com Brazão.

Brazão faz grande defesa e salva o Santos. Aos 2, Veiga puxou contra-ataque e abriu para Luighi. O atacante limpou para a perna direita e bateu cruzado, mas Brazão evitou o gol.

Blitz do Santos. Aos 11, o Peixe teve duas grandes chances em sequência. A primeira foi com Neymar, o camisa 10 cruzou rasteiro na ponta direita, a bola passou por toda a pequena área, mas ninguém finalizou. Depois foi a vez de Robinho Jr, que cruzou bola na área, mas Murilo apareceu para afastar.

Flaco López finaliza com muito perigo e quase abre o placar para o Palmeiras. Aos 18, Flaco ganhou da marcação, arrancou para o campo de ataque e bateu colocado no canto. A bola passou raspando a trave de Brazão e assustou.

Rollheiser da vitória ao Santos. Escobar cruzou na segunda trave, Robinho Jr ajeitou de cabeça e Rollheiser chegou batendo para vencer Carlos Miguel. 1 a 0 para o Santos.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 0 PALMEIRAS

Data e horário: 15 de novembro, às 21h00 (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo atrasado)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Gol: Rollheiser, aos 45 minutos do 2º tempo (SAN)

Cartões amarelos: Zé Rafael (SAN); Aníbal Moreno (PAL)

SANTOS

Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza (Escobar); Willian Arão (Victor Hugo), João Schmidt e Zé Rafael (Rollheiser); Barreal (Robinho Jr), Neymar e Guilherme (Lautaro Diaz). Técnico: Vojvoda.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Micael, Murilo e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson (Luighi); Maurício (Larson) e Bruno Rodrigues (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.