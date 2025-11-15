Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Flamengo - 71 - 33 - 21 - 8 - 4 - 69 - 21 - 48
2 - Palmeiras - 68 - 33 - 21 - 5 - 7 - 58 - 29 - 29
3 - Cruzeiro - 64 - 33 - 18 - 10 - 5 - 46 - 22 - 24
4 - Mirassol - 59 - 33 - 16 - 11 - 6 - 54 - 33 - 21
5 - Bahia - 53 - 33 - 15 - 8 - 10 - 44 - 40 - 4
6 - Botafogo - 52 - 33 - 14 - 10 - 9 - 44 - 28 - 16
7 - Fluminense - 51 - 33 - 15 - 6 - 12 - 38 - 37 - 1
8 - São Paulo - 45 - 33 - 12 - 9 - 12 - 37 - 36 - 1
9 - Atlético-MG - 44 - 33 - 11 - 11 - 11 - 37 - 37 - 0
10 - Vasco - 42 - 33 - 12 - 6 - 15 - 50 - 49 - 1
11 - Bragantino - 42 - 33 - 12 - 6 - 15 - 38 - 50 - (-12)
12 - Ceará - 42 - 33 - 11 - 9 - 13 - 31 - 30 - 1
13 - Corinthians - 42 - 33 - 11 - 9 - 13 - 35 - 38 - (-3)
14 - Grêmio - 40 - 33 - 10 - 10 - 13 - 35 - 43 - (-8)
15 - Internacional - 37 - 33 - 9 - 10 - 14 - 37 - 46 - (-9)
16 - Santos - 36 - 33 - 9 - 9 - 15 - 34 - 48 - (-14)
17 - Vitória - 35 - 33 - 8 - 11 - 14 - 29 - 47 - (-18)
18 - Juventude - 32 - 33 - 9 - 5 - 19 - 29 - 59 - (-30)
19 - Fortaleza - 31 - 33 - 7 - 10 - 16 - 34 - 51 - (-17)
20 - Sport - 17 - 33 - 2 - 11 - 20 - 25 - 60 - (-35)