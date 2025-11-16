SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gol de Rollheiser aos 45 minutos do segundo tempo, Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (15), na Vila Belmiro, e deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a segunda derrota consecutiva, o time de Abel Ferreira continua com 69 pontos, a três do líder Flamengo.
A partida deste sábado foi válida pela 13ª rodada da competição --adiada em razão do Mundial de Clubes.
Os dois times haviam se enfrentado no último dia 6, com vitória dos palmeirenses por 2 a 0 no Allianz Parque. Autor dos dois gols, Vitor Roque está com a seleção brasileira para amistosos contra Senegal e Tunísia.
Na Vila Belmiro, o Santos contou com o reforço de Neymar, que se nega a jogar no gramado sintético do Allianz. Juan Pablo Vojvoda chegou a testar Neymar como centroavante, mas o craque teve uma noite discreta tanto com a bola nos pés quanto nas cobranças disparadas contra seus próprios colegas de time.
Amedrontada pela possibilidade de voltar à Série B, a torcida do Santos fez barulho desde antes de a bola rolar e entoava coro de noite de guerra. O time alvinegro tentou responder com a posse de bola, mas sofreu para furar o bloqueio defensivo do Palmeiras.
A principal chance de gol foi dos santistas com Barreal, aos 20 minutos de partida. Barral entrou na área e cara a cara com o gol exigiu defesa de Carlos Miguel, com a perna esquerda.
Abel Ferreira voltou para o segundo tempo com Flaco López e Luighi, respectivamente, nos lugares de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson. A equipe alviverde passou a ser mais perigosa, após o sufoco da primeira etapa.
Com o jogo em aberto, Vojvoda abriu mão do volante Zé Rafael aos 41 minutos da etapa final e colocou o meia Rollheiser. Quatro minutos depois, Rollheiser recebeu de Robinho Júnior dentro da área e encheu o pé para garantir a vitória.
Com 36 pontos, o Santos tomou a 16ª posição do Vitória.
O Palmeiras volta a campo na quarta (19) contra o Vitória no Allianz Parque, às 19h. No mesmo dia, o Santos recebe o Mirassol às 21h30, na Vila Belmiro.
FICHA TÉCNICA
SANTOS 1 x 0 PALMEIRAS
Data e horário: 15 de novembro, às 21h00 (de Brasília)
Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo atrasado)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gol: Rollheiser, aos 45 minutos do 2º tempo (SAN)
Cartões amarelos: Zé Rafael (SAN); Aníbal Moreno (PAL)
SANTOS
Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza (Escobar); Willian Arão (Victor Hugo), João Schmidt e Zé Rafael (Rollheiser); Barreal (Robinho Jr), Neymar e Guilherme (Lautaro Diaz). Técnico: Vojvoda.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Micael, Murilo e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Felipe Anderson (Luighi); Maurício (Larson) e Bruno Rodrigues (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.