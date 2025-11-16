VENCEEEEE O MENGÃO ANIVERSARIANTE! O FLAMENGO DERROTA O SPORT POR 5 A 1, COM GOLS DE LUIZ ARAÚJO, JUNINHO, DOUGLAS, AYRTON E BH!#FimDeJogo #SPTxFLA pic.twitter.com/mupeykX2H6Flamengo (@Flamengo) November 15, 2025
Com a vitória na partida atrasada da 12ª rodada da competição nacional, o time da Gávea chegou aos 71 pontos. Já o Leão, que permaneceu na lanterna da classificação com apenas 17 pontos, teve o rebaixamento para a Série B matematicamente confirmado.
Apesar de encerrar a partida com vitória, o Flamengo começou a partida perdendo. Aos 14 minutos o atacante Pablo abriu o placar. Porém, aos 35 minutos o lateral Matheus Alexandre acabou sendo expulso por acúmulo de cartões amarelos e o Rubro-Negro assumiu o comando das ações. Assim, aos 40 minutos Luiz Araújo acertou um belo chute para deixar tudo igual.
ELE VIBRA. LA #lancedojogo pic.twitter.com/XJozIw258wFlamengo (@Flamengo) November 15, 2025
E qualquer possibilidade de vitória do Sport foi por água abaixo aos 41 minutos, quando o zagueiro Ramon Menezes também recebeu o segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. Assim, na etapa final o time da Gávea não teve dificuldades para se impor e golear graças ao faro de gol de Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles.
Santos respira
Quem acompanhou com atenção a vitória do Flamengo foi o Palmeiras, que, mesmo cheio de desfalques, precisava vencer o Santos na Vila Belmiro para permanecer na liderança do Brasileiro. Porém, o Verdão acabou derrotado por 1 a 0 na partida atrasada da 13ª rodada da competição.
FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO PEIXÃO!Santos FC (@SantosFC) November 16, 2025
COM GOL DE ROLLHEISER, NO FINALZINHO, SANTOS VENCE O PALMEIRAS POR 1 A 0 NA VILA BELMIRO. pic.twitter.com/xWqsjiVtTP
Com o tropeço no clássico, a equipe do técnico português Abel Ferreira permaneceu com 68 pontos, agora na vice-liderança. Já para o Peixe os três pontos conquistados em casa representaram um respiro na luta para fugir do rebaixamento. Graças à vitória, obtida com um gol do argentino Rollhseirer aos 45 minutos do segundo tempo, o Santos agora está na 16ª posição, com 36 pontos.
