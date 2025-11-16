SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras sentiu os desfalques, foi derrotado para o Santos e agora tem que torcer contra o Flamengo para ficar com título do Brasileirão. As duas equipes foram minadas nesta Data Fifa, mas

Abel Ferreira viu sua equipe "sem pilhas" e "sem opções no banco" para sair com a vitória. O técnico afirmou em coletiva de imprensa que sua equipe sentiu a falta de energia de uma sequência intensa neste final da temporada, e que os oito desfalques pesaram.

O Palmeiras foi minado pela Data Fifa: Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres estão com Uruguai, Gustavo Gómez e Sosa com o Paraguai, e Vitor Roque com a seleção brasileira. Flaco López até retornou de Angola após amistoso com a Argentina, mas começou no banco de reservas. Além disso, Andreas Pereira e Allan cumpriram suspensão.

"Nós fomos muito melhores na segunda parte e depois nos faltou pilhas ao nosso número 5 e ao nosso número 8. Faltou opções para refrescar esses jogadores. Veiga e Aníbal tiveram que jogar até o fim. [...] Entramos com uma equipe forte, corrigimos na segunda parte, o que lamento era querer substituir Aníbal e não ter opções no banco", disse o técnico.

A direção do clube fretou voos para todos seus convocados com a expectativa de viver uma situação menos dramática na próxima rodada. A única exceção é Vitor Roque, que volta de carona da França com a presidente Leila Pereira.

O banco de reservas do Palmeiras na derrota para o Santos tinha: os goleiros Marcelo Lomba e Aranha, o zagueiro Benedetti (19 anos), o lateral-direito Giay, o meio-campista Larson (20 anos), e os atacantes Luighi (19 anos), Flaco López, Riquelme Fillipi (19 anos) e Erick Belé (18 anos).

O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Allianz Parque.

Flamengo 'tranquilo' na Data Fifa

O Rubro-negro goleou o Sport por 5 a 1 e assumiu a liderança isolada nesta rodada: 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. As duas equipes têm 21 vitórias, o primeiro critério de desempate.

O Fla também teve sete atletas convocados na Data Fifa, mas o elenco sentiu bem menos as baixas do que o Palmeiras. Três gols na vitória contra o Sport foram marcados por jogadores que não tinham muito destaque: o atacante Juninho, Ayrton Lucas, e o jovem Douglas Telles, de 18 anos.

A direção rubro-negra também fretou voos para seus convocados, mas não está desesperada pelo retorno deles. Alex Sandro e Danilo, que estão na seleção brasileira, não terão a volta acelerada para o Fla-Flu por terem substitutos à altura (Ayrton Lucas e a dupla Léo's na zaga). Jefté jogou no lugar de Piquerez contra o Santos, e falhou no gol da derrota.