SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A recente polêmica entre o atacante Vinicius Junior e o técnico Xabi Alonso, no Real Madrid, expôs um clima de tensão no vestiário merengue. A insatisfação do brasileiro com as substituições e decisões táticas do espanhol culminou em cenas de desabafo e irritação do atleta em campo, inclusive no último clássico diante do rival Barcelona.

O embarque de Vinicius para a seleção brasileira nesta Data Fifa, sob o comando de Carlo Ancelotti, foi visto com alívio pela imprensa espanhola. Ancelotti, conhecido por sua habilidade em gerir estrelas e egos, é considerado uma figura de grande influência sobre o atacante, sendo por vezes descrito como um "paizão" para ele.

Efeito Ancelotti

Apesar de Xabi Alonso ter colocado uma pedra sobre o tema, é nítida a tensão de Vinicius em Madri. Porém, a convivência dele com Ancelotti na seleção teve um efeito imediato. Isso porque o ambiente criado pelo italiano é de união e parceria, ponto elogiado por diversos atletas da equipe.

Na vitória do Brasil sobre Senegal por 2 a 0, Vini se apresentou em um modo mais leve. Em campo, demonstrou dedicação com belos passes e jogadas de velocidade. Fora dele, não houve espaço para o temperamento explosivo visto nos jogos do Real Madrid: o camisa 7 distribuiu sorrisos e abraços, inclusive no momento em que foi substituído no segundo tempo.

O efeito de Carlo Ancelotti sobre o psicológico de Vini é um trunfo extra para a seleção, que começa a desenhar um time titular no qual o camisa 7 é protagonista. Além disso, o "clima de Copa" no elenco também se tornou realidade sob o comando do italiano.

"Acredito que com o Ancelotti estamos evoluindo e tendo um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa do Mundo será importante. Temos poucos jogos até lá, então todos têm que entrar no 'clima da Copa' e colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando", disse Vini Jr.

Do lado do comandante, a recíproca é verdadeira. Ancelotti considera Vinicius um craque do Brasil e quer extrair dele a sua melhor versão, assim como foi no período em que dirigiu o Real Madrid.

"É verdade. Com a seleção, ele não conseguiu atingir o nível que costuma ter no Real Madrid. Mas, nestas últimas partidas, ele melhorou e se saiu muito bem com o Brasil, marcando gols e dando assistências. Ninguém pode questionar suas qualidades. Vini é craque", conclui Ancelotti.