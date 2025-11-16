SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol, atacante do Cruzeiro, brincou nas redes sociais após acertar o palpite do clássico do Santos contra o Palmeiras. O atacante tem passagem pelo Alvinegro.

Gabigol se manifestou nas redes sociais logo após o fim da partida: "Eu avisei", escreveu em postagem no X, antigo Twitter.

O atacante "cravou" o triunfo do Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas errou o autor do gol. Gabi apontou Neymar como o responsável pelo tento alvinegro, mas quem acabou balançando as redes foi Rollheiser.

"O Peixão não vai cair não. O Peixão vai ganhar agora do Palmeiras lá na Vila. 1 a 0 com gol do Ney. Vai estar aquele climinha hostil, corredor de fogo", disse Gabigol, no dia 10 de novembro, no PodPah

O resultado tirou o Alvinegro do Z4 e ajudou a colocar o Flamengo na liderança do Brasileirão. O Santos subiu para o 16º lugar, com 36 pontos. Já o Flamengo -que venceu o Sport -chegou a 71 e agora tem três pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.

Outras previsões de Gabigol

O atacante afirmou que o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil, que o Flamengo levará a Libertadores e o Atlético-MG ficará com o título da Copa Sul-Americana.