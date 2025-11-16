SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - George e Saymon venceram neste domingo (16) os suecos Ahman e Hellvig, atuais campeões olímpicos, por 2 sets a 1 no Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.
Com o resultado, eles ficaram em 2º lugar no Grupo C e são a sexta dupla brasileira classificada para as oitavas do Mundial. A única dupla que ainda não garantiu vaga nas oitavas é formada por Vitória e Hegê.
Brasileiros dão show em Adelaide
Na noite de ontem, Duda e Ana Patrícia venceram por WO a dupla Svolzilova/Stochlova, da República Tcheca, no Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.
As tchecas alegaram um problema médico e desistiram da partida válida pela terceira rodada do Grupo F. Dessa forma, Duda e Ana, campeãs olímpicas, fecharam a fase preliminar com 100% de aproveitamento e classificadas para as oitavas de final do Mundial.
As brasileiras Vitória e Hegê perderam para a dupla Nuss/Bracher, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0. Essa é a única dupla brasileira que ainda não garantiu vaga nas oitavas.
Vitória e Hegê estão na 3ª posição do Grupo G e voltam à quadra de areia neste domingo para encarar a dupla Kylie/Maixnerova, da República Tcheca, às 20h30 (horário de Brasília).
No masculino, André e Renato bateram os australianos Burnett e Hodgers por 2 sets a 1 e se classificaram para as oitavas de final em 1º lugar no grupo que também conta com os líderes George e Saymon.
Evandro e Lanci são a outra dupla de brasileiros que já garantiram vaga na próxima fase entre os homens. No lado feminino, Thamela e Victoria, além de Carol e Rebecca, já haviam se classificado em jogos na sexta-feira.