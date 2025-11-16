SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Gómez se envolveu em uma briga nos acréscimos do amistoso entre Paraguai e Estados Unidos, que terminou com vitória dos americanos por 2 a 1.

Gómez começou a confusão após uma disputa com o lateral Alex Freeman. No momento em que a bola sai pela lateral, o zagueiro do Palmeiras tenta pegar a bola, mas Freeman disputa com Gómez, e os dois começam a se agarrar, xingar e empurrar.

A partir daí, jogadores, reservas e comissões técnicas de ambas as seleções entraram na briga. Um dos mais exaltados era Sebastian Berhalter, que havia entrado aos 80 minutos. O americano chegou empurrando Gómez e o próprio colega Freeman.

Em dado momento, foi possível contar mais de 30 pessoas envolvidas na confusão, que teve direito a gente caída no chão, pisões e muito "deixa disso".

A partida não teve auxílio do VAR, e apenas um jogador foi expulso: o paraguaio Omar Alderete, que estava no banco de reservas.

A partida foi disputada na Filadélfia. Os gols dos EUA foram marcados por Giovanni Reyna e Floarn Baolgun, enquanto Alex Arce descontou para os paraguaios.