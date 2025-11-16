SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Palmeiras tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão e ainda diminuiu as chances de queda do Alvinegro. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos viu sua probabilidade de rebaixamento cair para 36,3%. O time chegou a 36 pontos e ocupa a 16ª colocação, primeira fora do Z4. O Alvinegro tem um ponto de vantagem em relação ao Vitória.

O clube paulista é o quinto com maior probabilidade de queda, atrás de Vitória, Juventude, Fortaleza e do já rebaixado Sport.

Outros oito times possuem chances matemáticas de ir para a Série B, segundo a UFMG: Internacional, Grêmio, Ceará, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Atlético-MG e São Paulo.

O Santos volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Mirassol. A partida será na Vila Belmiro.

Chance de rebaixamento

- Sport - 100% (era de 100%)

- Fortaleza - 95,2% (era de 92,6%)

- Juventude - 82% (era de 76,8%)

- Vitória - 61% (era de 51,9%)

- Santos - 36,3% (era de 59,4%)

- Internacional - 21,6% (era de 16,9%)

- Grêmio - 2,7% (era de 1,7%)

- Ceará - 0,36% (era de 0,19%)

- Red Bull Bragantino - 0,33% (era de 0,18%)

- Corinthians - 0,30% (era de 0,19%)

- Vasco - 0,29% (era de 0,15%)

- Atlético-MG - 0,0088% (era de 0,009%)

- São Paulo - 0,0028% (era de 0,001%)

Como está a tabela

8 - São Paulo - 45 pontos

9 - Atlético-MG - 44 pontos

10 - Vasco - 42 pontos

11 - Bragantino - 42 pontos

12 - Ceará - 42 pontos

13 - Corinthians - 42 pontos

14 - Grêmio - 40 pontos

15 - Internacional - 37 pontos

16 - Santos - 36 pontos

17 - Vitória - 35 pontos

18 - Juventude - 32 pontos

19 - Fortaleza - 31 pontos

20 - Sport - 17 pontos


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se