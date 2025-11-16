SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Palmeiras tirou o Santos da zona de rebaixamento do Brasileirão e ainda diminuiu as chances de queda do Alvinegro. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Santos viu sua probabilidade de rebaixamento cair para 36,3%. O time chegou a 36 pontos e ocupa a 16ª colocação, primeira fora do Z4. O Alvinegro tem um ponto de vantagem em relação ao Vitória.
O clube paulista é o quinto com maior probabilidade de queda, atrás de Vitória, Juventude, Fortaleza e do já rebaixado Sport.
Outros oito times possuem chances matemáticas de ir para a Série B, segundo a UFMG: Internacional, Grêmio, Ceará, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Atlético-MG e São Paulo.
O Santos volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Mirassol. A partida será na Vila Belmiro.
Chance de rebaixamento
- Sport - 100% (era de 100%)
- Fortaleza - 95,2% (era de 92,6%)
- Juventude - 82% (era de 76,8%)
- Vitória - 61% (era de 51,9%)
- Santos - 36,3% (era de 59,4%)
- Internacional - 21,6% (era de 16,9%)
- Grêmio - 2,7% (era de 1,7%)
- Ceará - 0,36% (era de 0,19%)
- Red Bull Bragantino - 0,33% (era de 0,18%)
- Corinthians - 0,30% (era de 0,19%)
- Vasco - 0,29% (era de 0,15%)
- Atlético-MG - 0,0088% (era de 0,009%)
- São Paulo - 0,0028% (era de 0,001%)
Como está a tabela
8 - São Paulo - 45 pontos
9 - Atlético-MG - 44 pontos
10 - Vasco - 42 pontos
11 - Bragantino - 42 pontos
12 - Ceará - 42 pontos
13 - Corinthians - 42 pontos
14 - Grêmio - 40 pontos
15 - Internacional - 37 pontos
16 - Santos - 36 pontos
17 - Vitória - 35 pontos
18 - Juventude - 32 pontos
19 - Fortaleza - 31 pontos
20 - Sport - 17 pontos