SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal é pentacampeã do STU Rio. Após assumir a liderança logo na primeira volta, a medalhista olímpica sobrou na Praça do Ó, na Barra da Tijuca (RJ), para garantir mais um título.
Rayssa brilhou logo na primeira volta, fez 75,69 e assumiu a primeira colocação. Cada uma das seis finalistas têm direito a três voltas e a apenas a melhor nota será considerada.
Na segunda tentativa, a medalhista olímpica fez 64,00, não trocou nota e seguiu na liderança. A brasileira se classificou para a grande final com a melhor nota da semi.
A chuva forçou uma breve pausa ao final da segunda rodada. No momento, Rayssa liderava, seguida por Chloe Covell, da Austrália, (70,55) e Keet Olderveuving (58,78), da Holanda.
Rayssa viu todas as competidoras se apresentarem e foi para a "saideira" já campeã. Última a ir para a pista, a brasileira viu Chloe sair frustrada após cair na última manobra e não foi ameaçada pelas demais finalistas. Mesmo assim, ela foi para a última volta, caiu ao tentar a manobra especial e correu para o abraço.
"Estou feliz demais. É uma emoção muito grande. Consegui fazer o que queria, acertar as minhas voltas. Estou animada com tudo este ano. Fico muito feliz com a oportunidade de andar de skate aqui no Brasil", disse Rayssa Leal, à Globo
A classificação da final
- Rayssa Leal (BRA): 75.69
- Chloe Covell (AUS): 70.55
- Keet Oldenbeuving (HOL): 58.78
- Gabi Mazzetto (BRA): 55.23
- Maria Lúcia (BRA): 40.50
- Isabelly Ávila (BRA): 25.68