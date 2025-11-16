SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Portugal goleou a Armênia por 9 a 1 hoje no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e terminou em 1º lugar do grupo F nas Eliminatórias Europeias, garantindo vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa não sentiu a falta de seu principal craque, Cristiano Ronaldo, que foi expulso na rodada anterior na derrota dos portugueses por 2 a 0 para a Irlanda. Na ocasião, CR7 recebeu críticas até mesmo de jornais de seu próprio país.

O baile português contou com dois hat-tricks, um de João Neves e um de Bruno Fernandes, além de gols de Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição. Spertsyan descontou para a Armênia.

Portugal terminou as Eliminatórias em 1º lugar no grupo F, com 13 pontos, enquanto a Armênia terminou em último lugar, com 3 pontos.

No outro jogo do grupo, a Irlanda venceu a Hungria por 3 a 2 e se garantiu na repescagem. Parrott fez os três gols dos irlandeses, eliminando a Hungria em Budapeste.

Como foi o jogo

Com 6 minutos de partida, Veiga abriu o placar na cidade do Porto. No entanto, a Armênia mostrou certa resistência e os portugueses tiveram certa dificuldade para ampliar o placar.

Aos 18, Spertsyan deixou tudo igual para os armênios. Mas a retranca do time visitante foi furada aos 28 minutos por Gonçalo Ramos e, a partir daí, valeu o ditado "passou um boi, passa a boiada".

Após o gol de Ramos, Portugal anotou mais três gols em menos de 15 minutos e Portugal foi para o intervalo vencendo por 5 a 1 e com um pé e meio na Copa.

Na volta do intervalo, Portugal passou a administrar a partida, mas ainda deu tempo de ampliar a vantagem com mais dois gols de Bruno Fernandes, um de João Neves e um de Francisco Conceição.

Irlanda vai para a repescagem

A Irlanda visitou a Hungria em disputa valendo o 2º lugar, em Budapeste, de olho na repescagem. E os irlandeses conquistaram a vaga com uma vitória memorável por 3 a 2, com gol nos acréscimos.

Parrott fez o três gols da Irlanda, enquanto Lukacs e Varga fizeram os gols da seleção da casa.

Com a vitória, a Irlanda termina as Eliminatórias com a 2ª colocação ao somar 10 pontos. A Hungria, que estava indo para a repescagem até os acréscimos, fica de fora da Copa ao terminar com 8 pontos.