SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Adriano de Souza mostrou mais uma vez por que seu nome ocupa um lugar especial na história do surfe brasileiro.

Neste domingo, na Praia Mole, em Florianópolis, o campeão mundial de 2015 encerrou a temporada do Dream Tour com uma vitória maiúscula, misturando experiência, leitura de mar e a competitividade que marcaram toda a sua carreira.

"Estou bem feliz de concretizar mais um sonho. Nos últimos meses, meu sonho era estar num pódio, trazer meu filho comigo. Comecei a colocar isso como objetivo. Foquei na minha experiência, sabia que ele estava pressionado em busca de um título, e isso faz diferença na água. Sonho realizado, troféu vai lá pro quarto do Romeu", disse Adriano de Souza.

Mineirinho encarou a nova geração durante toda a etapa, e na decisão encontrou Renan Pulga -o único que ainda podia tirar o título brasileiro de Douglas Silva. E foi justamente o veterano quem definiu o desfecho da temporada.

Com uma performance sólida na final, Adriano segurou a pressão, venceu a bateria e deixou Pulga com o vice-campeonato da etapa e do ranking.

Bicampeão brasileiro

Com isso, o troféu de campeão brasileiro de 2025 ficou novamente nas mãos de Douglas Silva. O pernambucano, que já havia levantado a taça no ano passado, celebrou o bicampeonato após uma temporada marcada pela regularidade.

Eliminado antes da decisão, Douglas assistiu às últimas baterias da areia -e só respirou aliviado quando viu que Pulga precisaria se contentar com o segundo lugar.

"Trabalhei muito para estar aqui. Fiquei nas quartas, torcendo pra ele não ganhar. Deu tudo certo! Agradecer todo mundo que estava na torcida e meus patrocinadores por todo apoio nesses anos. Sair daqui como bicampeão brasileiro é incrível, deu tudo certo. Levantar a cabeça e continuar trabalhando, ano que vem tem mais!", disse Douglas Silva

Feminino

No feminino, o domingo também reservou cena para o talento local. Surfando em casa, Tainá Hinckel embalou o ritmo desde cedo, derrotou Laura Raupp na semifinal e superou Juliana dos Santos na grande decisão.

O título brasileiro, no entanto, já tinha dona. Laura Raupp chegou ao dia final com a taça garantida. E tinha motivos de sobra: venceu três das quatro etapas do Dream Tour e só foi superada nesta última fase, justamente no duelo contra Tainá.