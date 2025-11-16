SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificada para a Copa do Mundo, a Inglaterra viu Harry Kane brilhar no segundo tempo e garantir a vitória por 2 a 0 sobre a Albânia do técnico brasileiro Sylvinho, neste domingo (16), pela última rodada das Eliminatórias Europeias.

As duas equipes entraram em campo já com as situações definidas nas Eliminatórias. A Inglaterra, primeira do Grupo K, ficou com a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a Albânia garantiu um lugar na repescagem.

Os ingleses fecham as Eliminatórias com 100% de aproveitamento e um dos melhores ataques. Ao todo, a seleção inglesa anotou 22 tentos, um a menos do que Croácia e Holanda.

Já a Albânia terminou na segunda colocação do Grupo K e tenta colocar um técnico brasileiro no Mundial do ano que vem. A seleção -que conseguiu segurar os britânicos na primeira etapa- fez 14 pontos nessas Eliminatórias.

Como foi o jogo

Albânia e Inglaterra fizeram um primeiro tempo aberto, mas com apenas uma chance clara. Com cenários definidos, as duas equipes intercalaram momentos de pressão, com os ingleses tentando controlar a posse da bola e os albaneses escapando em velocidade. A grande oportunidade de movimentar o marcador, porém, veio só aos 36 minutos, quando Bellingham achou Bowen, que chutou cruzado para boa defesa de Strakosha.

A seleção de Sylvinho cresceu, quase marcou de letra e colocou Henderson para trabalhar. Jogando em casa, a Albânia encontrou mais espaço no segundo tempo -especialmente pelos lados do campo- viu Balliu tentar, fraco, de letra e obrigou o goleiro inglês a fazer duas boas defesas, a principal delas em chute de Hoxha de fora da área.

Inglaterra demorou, mas voltou a assustar, e viu Harry Kane resolver. Os comandados de Thomas Tuchel seguiram com mais posse de bola, conseguiram ficar frente a frente com Strakosha, mas sofreram para movimentar o marcador. Até que, aos 28 minutos, Saka bateu escanteio, Aliiji desviou e o capitão empurrou para o fundo da rede. O segundo do camisa 9 veio aos 37, de cabeça, após cruzamento de Rashford.