(UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu o Azerbaijão por 3 a 1 na última rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu no Baku Stadium neste domingo.

Mateta, Akliouche e Mahammadaliyev (contra) marcaram para a seleção francesa. Dadashov fez para o Azerbaijão aos 3 minutos da partida.

No outro jogo do grupo, Ucrânia e Islândia tiveram um confronto direto pela repescagem. O duelo terminou com vitória ucraniana por 2 a 0.

COMO FOI O JOGO

O Azerbaijão surpreende com um gol logo no início da partida. Usando o fator 'casa' ao seu favor, a equipe mandante pressionou desde o primeiro toque na bola e abriu o placar com Dadashov aos três minutos. O atacante recebeu um passe avançado e tocou rasteiro na saída de Chevalier.

França assume o controle e vira. A empolgação azerbaijana durou pouco, e os franceses já estavam na frente antes dos 30 minutos da etapa com gols de Mateta e Akliouche. Nos acréscimos, Thuram finalizou de dentro da área e o goleiro Mahammadaliyev mandou contra o próprio gol na tentativa de defesa. Outros dois gols da França foram anulados após revisão no VAR.

Segundo tempo travado. Se a primeira etapa foi movimentada com quatro gols (além dos anulados), os 45 minutos finais ficaram devendo emoção. Os treinadores mexeram nas equipes buscando novas movimentações, mas o jogo terminou sem grandes lances perigosos.

UCRÂNIA 2 X 0 ISLÂNDIA

A Ucrânia precisava da vitória para sonhar com a Copa, enquanto o empate bastava para a Islândia. As equipes iniciaram a última rodada com a mesma pontuação, com os islandeses na frente pelo saldo de gols.

A partida, realizada na Polônia com mando ucraniano, só teve gols na reta final. Zubkov marcou aos 38 minutos do segundo tempo, mudando o rumo das Eliminatórias, e Gutsuliak ampliou nos acréscimos. A vitória deixou a Ucrânia com 10 pontos, tomando a segunda colocação da Islândia e assumindo a vaga da repescagem.