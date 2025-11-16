SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kris Boyd, jogador do New York Jets, da NFL, está em estado crítico em um hospital dos EUA. As informações são do New York Post.

O norte-americano de 29 anos foi baleado na madrugada deste domingo (16). O ato ocorreu em um restaurante na West 38th Street, em Midtown, zona central de Nova York.

De acordo com o site, Boyd acabou atingido depois de uma discussão com outras pessoas. O autor dos disparos fugiu do local em uma BMW, e ninguém foi preso até o momento.

O atleta do New York Jets foi encaminhado em estado crítico ao Hospital Bellevue. A condição, porém, é "estável".

Ele acumula passagens por Minnesota Vikings, Arizona Cardinals e Houston Texans e está em sua primeira temporada com os Jets. Uma lesão ocorrida há semanas, no entanto, o impedia de atuar.