O brasileiro Diogo Moreira conquistou, neste domingo (16), o título do Campeonato Mundial de Moto2, segunda categoria em escala de importância da MotoGP. Desta forma, o atleta da equipe Italtrans Racing Team se tornou o primeiro piloto do Brasil a garantir, na história, um mundial em uma categoria da MotoGP.

Brazils FIRST-EVER WORLD CHAMPION in motorcycle racing



Diogo Moreiras #Moto2 journey ends in glory! #ValenciaGP pic.twitter.com/OVnv6vGPtb MotoGP (@MotoGP) November 16, 2025

Diogo Moreira garantiu o título porque na última etapa da temporada, disputada em Valência (Espanha), terminou na 10ª colocação. Já o único corredor com possibilidades de tirar a conquista do brasileiro, o espanhol Manuel Gonzalez, da Liqui Moly Dynavolt Intact GP, teve problemas com sua moto e terminou apenas na 22ª colocação, o que foi insuficiente para ameaçar o título do brasileiro.

Desta forma, Diogo Moreira fechou a temporada com o título graças aos 286 pontos somados no total, enquanto Manuel González garantiu o vice-campeonato com o total de 257 pontos.

Diogo Moreira has changed to the golden suit to properly celebrate#ValenciaGP pic.twitter.com/4HtCNigwc4 MotoGP (@MotoGP) November 16, 2025

Tags:

Campeonato Mundial | diogo moreir | Esportes | moto2 | motovelocidade