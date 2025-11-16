SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Pinheiro Braathen, 25 anos, ganhou neste domingo (16) a etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em Levi, na Finlândia. Ele liderou a primeira descida e manteve o desempenho na segunda rodada.

É a primeira vez que o Brasil recebe o título. Lucas ganhou também uma rena, animal típico da região que viverá em Levi, uma tradição da competição, além de cerca de R$ 300 mil em premiação (47 mil francos suíços).

O brasileiro liderou a primeira descida no slalom com 54s13, tempo 0s.41 mais veloz que o do campeão olímpico e mundial Clément Noel, que não conseguiu superá-lo e acabou na segunda colocação geral (diferença final de 0s31), após duas descidas. Eduard Haalberg, da Finlândia, ficou em terceiro (+0s57).

No pódio, Lucas recebeu do Papai Noel a rena, que dará o nome do pai, Bjørn, por ele ter sido o maior incentivador na carreira como esquiador, quando o esporte preferido do jovem Lucas ainda era o futebol. Lucas é filho da paulista Alessandra Pinheiro com um norueguês.

Em 6 de fevereiro, serão iniciados os Jogos Olímpicos de Inverno, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. Lucas Pinheiros Braathen é considerado o brasileiro com mais chances de conquistar a inédita medalha olímpica de inverno para o país. Ele compete tanto no slalom quanto no slalom gigante.