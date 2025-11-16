SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Embalado por um lotado Hailé Pinheiro, o Goiás arrancou uma vitória dramática contra o Novorizontino por 1 a 0, manteve os paulistas na Série B por mais uma temporada e entrou no G4 do torneio antes da rodada final. O veterano Anselmo Ramon, já na etapa final, marcou o único gol de uma verdadeira batalha em Goiânia.

O resultado deixou a equipe de Fábio Carille com 61 pontos e na 4ª posição da tabela, atrás apenas de Coritiba e Criciúma ? os paranaenses, aliás, estão garantidos na Série A do ano que vem.

O Novorizontino, por outro lado, viveu uma tarde amarga e bateu na trave de novo. O time do interior paulista, que ficou na 5ª posição das duas últimas edições da 2ª divisão, estacionou nos 57 pontos e não tem mais chance de subir.

Os times jogam a última rodada na tarde do próximo domingo. O Goiás encara o Remo no Mangueirão, enquanto o Novorizontino recebe o CRB no Jorge Ismael de Biasi.

COMO FICOU A TABELA ANTES DA RODADA FINAL?

1 - Coritiba: 65 pontos (37 jogos)

2 - Athletico: 62 pontos (37 jogos)

3 - Criciúma: 61 pontos (37 jogos, saldo +15)

4 - Goiás: 61 pontos (37 jogos, saldo +7)

5 - Chapecoense: 59 pontos (37 jogos, 17 vitórias)

6 - Remo: 59 pontos (37 jogos, 15 vitórias)

7 - Novorizontino: 57 pontos (37 jogos)

8 - CRB: 56 pontos (37 jogos)

COMO FOI O JOGO

O Novorizontino até povoou a defesa rival no começo da partida, mas quem inaugurou as jogadas de perigo foi Jajá. O atacante da equipe goiana arrancou em contra-ataque, passou por dos defensores da esquerda para o meio e finalizou forte, obrigando Jordi a espalmar. No rebote, o próprio camisa 7 errou o alvo e, para piorar, machucou a coxa e acabou substituído.

Aos poucos, os paulistas voltaram a controlar o ritmo diante do nervosismo dos mandantes. O problema é que, além do calor de mais de 33º C em Goiânia castigar, a construção ofensiva dos paulistas não gerou qualquer finalização ao gol defendido por Tadeu antes do intervalo. Os donos da casa, por outro lado, usaram e abusaram dos erros de passe.

O Goiás voltou mais ligado no 2º tempo e abriu o placar a partir de Anselmo Ramon. O atacante de 37 anos recebeu cruzamento rasteiro de Diego Caito e, da entrada da área, se antecipou aos zagueiros antes de bater com categoria para superar Jordi, explodindo a Serrinha: 1 a 0.

O duelo ganhou contornos de drama nos minutos finais com duas polêmicas de arbitragem: primeiro, o Novorizontino reclamou de pênalti em Rômulo, mas Anderson Daronco não marcou a infração. Depois, a equipe visitante até balançou as redes, mas Nathan Fogaça estava em posição de impedimento no momento da cabeçada de César Martins para o camisa 99.