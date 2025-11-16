RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Criciúma venceu o Botafogo-SP e deu um passo importante na briga pelo acesso à Série A. Neste domingo, em um Heriberto Hülse lotado, o time catarinense fez 2 a 0 e assumiu a terceira colocação da Série B a uma rodada do fim da competição.

Em jogo válido pela 37ª rodada, o Criciúma, que começou o fim de semana na quinta colocação, dominou o Botafogo-SP e venceu por 2 a 0, com gols de Rodrigo e João Carlos.

O Criciúma abriu o placar com Rodrigo logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Jhonata Robert, Rodrigo mandou de cabeça para as redes.

O Botafogo-SP, que luta contra o rebaixamento para a Série C, teve alguns bons momentos no jogo e pressionou o Criciúma. No entanto, o time catarinense ampliou aos 43' do segundo tempo, com João Carlos, em lance de contra-ataque.

A vitória fez o Criciúma chegar aos 61 pontos, assumindo a terceira colocação da Série B. Agora, o Tigre tem dois pontos de vantagem sobre a Chapecoense, quinto colocado.

O QUE O CRICIÚMA PRECISA PARA SUBIR

Na terceira colocação, o Criciúma pode garantir o acesso para a Série A com uma simples vitória na última rodada. Caso empate, vai precisar torcer por tropeços de Chapecoense e Goiás.

Na última rodada, no domingo (23), às 16h30, o Criciúma visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. O time mato-grossense não tem maiores pretensões na Série B.

Já o Botafogo-SP parou nos 41 pontos e segue na 16ª colocação, com risco de rebaixamento para a Série C. A Ferroviária, primeiro time dentro do Z4, tem 40 pontos. Na última rodada, o Botafogo recebe o Avaí e a Ferroviária visita o Operário-PR.