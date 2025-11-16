SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro vezes campeã mundial, a Itália não conseguiu garantir sua presença na Copa do Mundo nas eliminatórias europeias, neste domingo (16), e vai à repescagem pela terceira vez seguida, em março de 2026.

Para se classificar de forma direta, os italianos precisavam vencer a Noruega por nove gols ou mais de diferença. A Itália abriu o placar, mas sofreu com a virada por 4 a 1 no segundo tempo, diante de quase 60 mil torcedores no San Siro.

Haaland marcou duas vezes para a Noruega, que não disputa o Mundial desde 1998, quando chegou às oitavas de final. Antes, a equipe nórdica participou apenas das edições de 1994 e 1938.

Já os italianos convivem com a pressão após ficarem de fora das Copas de 2022 e 2018.

A Noruega encerrou a participação no Grupo I, de forma invicta, com 24 pontos, e a Itália com 18.

Somente o primeiro colocado de cada chave garante vaga no Mundial, e os italianos sofreram as duas únicas derrotas para os noruegueses.

Pelo Grupo F, Portugal goleou a Armênia por 9 a 1, neste domingo, e confirmou sua presença na Copa de 2026. Os portugueses encerraram a participação nas eliminatórias com 13 pontos, e os armênios acabaram na lanterna com apenas três pontos em seis jogos.

Com Cristiano Ronaldo suspenso, a seleção portuguesa contou hat-tricks de Bruno Fernandes e João Neves. Renato Veiga, Gonçalo Ramos e Francisco Conceição marcaram um gol cada, enquanto Spertsyan descontou.

Já a Irlanda ficou com a segunda colocação deste grupo e vai à repescagem, após uma vitória emocionante por 3 a 2 contra a Hungria. No confronto direto pela vice-liderança, os irlandeses contaram com três gols de Parrot, sendo que o da vitória veio aos 51 minutos da etapa final.

Com o resultado, a Irlanda encerrou o torneio com dez pontos, dois a mais sobre a Hungria.