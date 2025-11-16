SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico conseguiu uma virada heroica contra a Ferroviária, venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e está perto de confirmar seu acesso à elite do futebol brasileiro. Além disso, o Furacão evitou o título do rival Coritiba nesta rodada da Série B.

O Athletico superou uma falha bizarra do goleiro Santos, ex-Flamengo. Aos 27 minutos do 2º tempo, o goleiro tentou isolar uma bola no campo de defesa, furou, e o atacante Fábio Soares só completou com o gol escancarado.

A virada começou aos 35 do 2º tempo com João Cruz. O meia cobrou falta pelo lado esquerdo com perfeição e encobriu o goleiro Denis Junior.

O gol da vitória só saiu aos 51, já no final dos acréscimos. Leozinho cruzou pela direita, e Renan Peixoto subiu sozinho para fazer o gol da vitória.

A vitória do Furacão evitou o título do Coritiba nesta rodada e deixa a decisão para a última do campeonato. O Athletico foi a 62 pontos, e o Coxa tem 65 ? um empate na última rodada dá o título ao Coritiba.

O Athletico recebe o América-MG a Arena da Baixada, e o Coxa joga contra o Amazonas, já rebaixado, fora de casa. Os dois jogos acontecem no próximo domingo (23), às 16h30 (de Brasília).

A Ferroviária, por sua vez, se complicou na briga contra o rebaixamento. A equipe de Araraquara estacionou nos 40 pontos e não depende de si para ficar na Série B.

O Athletic (41), o Botafogo-SP (41), e a Ferroviária (40) brigam contra a Série C. O Athletic recebe o Paysandu, lanterna da competição com 28 pontos em 37 jogos. O Botafogo-SP também joga em casa e pega o Avaí, que não briga por mais nada no campeonato. E a Ferroviária visita o Operário, que também não tem mais pretensões na competição.