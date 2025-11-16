(UOL/FOLHAPRESS) - Em uma partida recheada de drama, a República Democrática do Congo saiu atrás no placar, mas buscou o empate em 1 a 1 e venceu a Nigéria nos pênaltis (4 a 3). O jogo foi disputado em Rabat, no Marrocos, e foi a decisão da repescagem africana para a Copa.

Onyeka abriu o placar para a Nigéria, e Mechak Elia empatou para a República Democrática do Congo. A primeira etapa foi marcada pela intensidade, com mais chances de gol.

No segundo tempo, as duas seleções sentiram a parte física, principalmente a Nigéria. Assim, RD Congo até pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu tirar o empate do placar, o que levou o jogo à prorrogação.

A tônica da segunda etapa seguiu na prorrogação, mas a Nigéria resistiu. No lance mais agudo, a República Democrática do Congo chegou a marcar, mas o árbitro anulou o lance, apontando falta de ataque.

Nos pênaltis, o goleiro Fayulu, do Congo, brilhou, defendendo duas cobranças de pênalti.; ele entrou nos minutos finais da prorrogação, justamente para as penalidades. Mbemba, capitão da República Democrática do Congo, foi o responsável por ir pela última vez à marca da cal, fechando o placar em 4 a 3

Com o resultado, a seleção de RD Congo se classifica à repescagem mundial. O torneio será disputado no México, em março de 2026.

REPESCAGEM MUNDIAL E CLASSIFICADOS DA ÁFRICA

Além da República Democrática do Congo, representante da África, Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania) já têm vaga na competição. Duas seleções da Concacaf e uma da Ásia ainda brigam para disputarem o certame, que terá um sorteio baseado no ranking de seleções da Fifa.

A África já tem nove seleções classificadas para a Copa do Mundo. Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana