RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No último jogo antes da final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG foi derrotado por 2 a 0 pelo Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi antecipada da 37ª rodada justamente pelo calendário do Galo com a decisão continental.
Depois de um primeiro tempo movimentado, mas de poucas emoções, o Red Bull Bragantino contou com gols de Lucas Barbosa e Gustavo Marques na etapa final para conquistar os três pontos.
Com a terceira vitória seguida sob o comando de Vagner Mancini, o Red Bull Bragantino chegou aos 45 pontos e subiu para a oitava colocação do Brasileiro. Já o Atlético-MG parou nos 44 e é o 10º colocado.
Agora, o Atlético-MG volta as suas atenções para a final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús, da Argentina, no próximo sábado (22), às 17h, em Assunção, no Paraguai. Pelo Brasileiro, o clube mineiro entra em campo na terça-feira (25), contra o Flamengo, na Arena MRV.
O Red Bull Bragantino, que ultrapassou o próprio Atlético-MG na tabela do Brasileiro, volta a campo no sábado (22), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.
LINHA DO TEMPO DA PARTIDA
Cleiton salva! Aos 13, na primeira boa chegada do Atlético-MG, Bernard cobrou escanteio e Rony subiu na primeira trave para cabecear, mas o goleiro Cleiton fez boa defesa para evitar o gol do Galo.
Red Bull pressiona: Aos 33, o Red Bull Bragantino ficou no quase após Juninho Capixaba mandar, de cabeça, uma bola perto da trave de Everson. Pouco depois, em lance cara a cara com o goleiro do Galo, Eduardo Sasha mandou de cavadinha e a bola saiu por cima do gol.
Cleiton salva duas vezes: Aos do 2º tempo, Hulk fez uma boa cobrança de falta, mas Celiton se esticou no canto e espalmou para escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para Dudu, que finalizou forte, mas o goleiro do Massa Bruta defendeu mais uma vez.
1 x 0: Aos 9, após boa jogada do Red Bull pela esquerda, Juninho Capixaba recebeu de Jhon Jhon e finalizou cruzado. Lucas Barbosa apareceu na segunda trave e empurrou para as redes.
2 x 0: Aos 13, o Red Bull Bragantino ampliou. Jhon Jhon cobrou falta pelo lado direito e o zagueiro Gustavo Marques subiu sozinho e mandou de cabeça para o gol.
Atlético-MG com um a menos: Aos 29', a situação do Atlético-MG ficou ainda pior. O meia Igor Gomes deu uma entrada dura com as travas da chuteira na canela de Fernando e recebeu o cartão vermelho direto.
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques (Eduardo Santos), Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, e Gustavinho (Fernando); Jhon Jhon (Praxedes), Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). T.: Vagner Mancini.
ATLÉTICO-MG
Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Reinier); Rony, Dudu (Caio Paulista) e Hulk (Gustavo Scarpa). T.: Jorge Sampaoli.
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)Cartões amarelos: Jhon Jhon, Juninho Capixaba, Alix Vinícius e Gustavinho (RBB); Guilherme Arana (CAM)
Cartões vermelhos: Igor Gomes (CAM)
Gols: Lucas Barbosa (RBB), aos 9' do 2º tempo, Gustavo Marques (RBB), aos 13' do 2º tempo;