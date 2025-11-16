SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate só ficou no empate por 0 a 0 com o Vélez, na tarde deste domingo (16), e confirmou o cenário dramático para conseguir uma classificação para a próxima Copa Libertadores.
Com o resultado, o River fechou sua participação na tabela anual do Campeonato Argentino na 4ª posição com 53 pontos, atrás de Argentinos Jrs (54), Boca Juniors (59) e Rosario Central (66). Os três primeiros se classificaram de forma direta para a Copa Libertadores.
O River Plate só consegue a classificação para a Libertadores em dois cenários: conquistando o Clausura para conseguir uma vaga direta, ou torcendo para Boca, Rosario e Argentinos Jrs serem campeões e liberarem uma vaga na pré-Libertadores.
Os resultados deste fim de semana garantiram que o River Plate estará na próxima fase do Clausura. Dezesseis times vão duelar no sistema de mata-mata para saber quem fica com o título.
A última vez que o River Plate ficou de fora da Copa Libertadores foi em 2014. São onze participações consecutivas dos "millonarios".
A temporada é um fracasso perto do que o investimento prometia ? o clube gastou mais de R$ 300 milhões em contratações em 2025. O elenco conta com diversos nomes que foram campeões com a Argentina na Copa do Mundo de 2022 e com medalhões como os colombianos Quintero e Borja. Havia ainda a joia Mastantuono, que foi para o Real Madrid após o Mundial