SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras não tomou conhecimento do Taubaté na Arena Barueri, goleou por 5 a 0 e encerrou a fase de grupos do Paulista Feminino quebrando uma sequência de dois empates consecutivos. O Canal UOL e o UOL Play transmitiram o duelo ao vivo.

O alviverde, que já estava classificado à semifinal do estadual, fechou a atual etapa na 2ª posição, com 27 pontos, atrás apenas do Corinthians ?Ferroviária e São Paulo completam a lista dos classificados.

O Taubaté, por sua vez, encerrou sua campanha com apenas seis pontos e na penúltima colocação, à frente apenas do Realidade Jovem.

O Palmeiras vai encarar a Ferroviária na semifinal, que terá dois jogos. Do outro lado da chave, Corinthians e São Paulo disputam a outra vaga na decisão.

COMO FOI O JOGO

As mandantes não sofreram com as adversárias e dominaram o 1º tempo de ponta a ponta. Depois de Soll abrir o placar de pênalti, Fe Palermo e Diany balançaram as redes em um intervalo de três minutos pouco antes do intervalo.

Na etapa final, o Palmeiras diminuiu o ritmo, mas seguiu controlando um desnorteado adversário. Um gol contra de Jerica Gomes transformou a vitória em goleada, a Amanda Gutierres sacramentou o 5 a 0. O duelo ainda teve susto envolvendo um choque de cabeças, e a ambulância entrou em campo.

QUAIS SERÃO AS SEMIFINAIS?

Corinthians x São Paulo

Palmeiras x Ferroviária