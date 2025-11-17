SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Das últimas vagas que ainda restam para a Copa do Mundo de 2026, sete delas serão definidas em confrontos diretos nesta segunda-feira (17) e terça-feira (18).

QUEM PODE SE CLASSIFICAR?

Nesta segunda-feira (17), a Alemanha tem leve vantagem no duelo contra a Eslováquia. Os alemães jogam em casa e se classificam em caso de vitória ou empate.

nesta terça-feira (18), seis jogos valem tudo ou nada nas Eliminatórias da Europa e da Concacaf. Entre os postulantes, Curaçao pode garantir uma classificação inédita para a Copa do Mundo.

Espanha (contra Turquia) e Suíça (contra Kosovo) vão à Copa mesmo em caso de derrota simples. A classificação acontece desde que não percam por 7 e 6 gols de diferença, respectivamente.

Outras seleções podem garantir a vaga nesta semana em duelos indiretos. É o caso de Holanda (contra Lituânia) e Bélgica (contra Liechtenstein), que encaram adversários sem chances de classificação.

AS FINAIS

Hoje Alemanha x Eslováquia. Quem vencer, vai. Empate dá Alemanha.

Amanhã Áustria x Bósnia. Quem vencer, vai. Empate dá Áustria.

Escócia x Dinamarca. Quem vencer, vai. Empate dá Dinamarca.

Espanha x Turquia. Espanha vai com vitória, empate e até derrota. Turquia precisa vencer por 7 gols de diferença para se classificar.

Kosovo x Suíça. Suíça vai com vitória, empate e até derrota. Kosovo precisa vencer por 6 gols de diferença para se classificar.

Costa Rica x Honduras. Honduras vai se vencer. Costa Rica pode ir se vencer e Haiti tropeçar. Empate pode dar Honduras (depende de tropeço do Haiti).

Jamaica x Curaçao. Quem vencer, vai. Empate dá Curaçao.


