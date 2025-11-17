SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de semana de Série B apimentou de vez as duas pontas da tabela antes da última rodada do torneio, marcada para a tarde de domingo ? apenas Vila Nova x Volta Redonda, que não muda cenários relevantes, foi antecipado pela CBF.

O Coritiba garantiu o acesso antecipado e voltará a disputar a 1ª divisão depois de duas temporadas. O Coxa, no entanto, desperdiçou a chance de tornar-se campeão da Série B ao empatar, em um Couto Pereira lotado, contra o Athletic ?uma vitória bastava aos comandados de Mozart.

O Athletico viveu um domingo maluco em Araraquara. O time paranaense perdia para a Ferroviária em uma falha bizarra de Santos, mas virou o jogo nos minutos finais e, além de se recolocar na vice-liderança antes da rodada final, é o único que pode tirar o título do principal rival.

A rodada também foi boa para Criciúma e Goiás, que fecham o G4. O primeiro fez a lição de casa diante do Botafogo-SP, enquanto o segundo venceu uma "batalha" contra o Novorizontino, tirando qualquer chance de os paulistas subirem.

A Chapecoense e o Remo vacilaram. Os catarinenses só empataram com o rebaixado Volta Redonda, e os paraenses perderam para o Avaí em Florianópolis. Resultado? Ambos deixaram a zona de acesso.

Por fim, o Novorizontino bateu na trave pelo 3º ano consecutivo. A derrota em Goiânia fez a equipe do interior de São Paulo estacionar nos 57 pontos e zerar as chances de atuar na 1ª divisão do ano que vem. O CRB, que tinha menos de 1% de chance, também está fora da disputa.

O QUE CADA UM PRECISA FAZER PARA SUBIR?

Athletico (vs América-MG)- vencer ou empatar- se perder, precisa de ao menos um empate/derrota de Criciúma, Goiás ou Chapecoense

Criciúma (vs Cuiabá)- vencer- se empatar ou perder, precisa de empate/derrota da Chapecoense

Goiás (vs Remo)- vencer- se empatar, precisa de empate/derrota da Chapecoense- se perder, não sobe

Chapecoense (vs Atlético-GO)- vencer e torcer por tropeços de Athletico, Criciúma ou Goiás (no caso do Athletico, só derrota interessaria)- se empatar ou perder, não sobe

Remo (vs Goiás)- vencer e torcer por derrota/empate da Chapecoense ou derrota do Criciúma- se empatar ou perder, não sobe

LÁ EMBAIXO, TODOS VACILARAM

Athletic, Botafogo-SP e Ferroviária não venceram seus jogos da penúltima rodada ? o trio tropeçou diante de Coritiba, Criciúma e Athletico, respectivamente.

Os mineiros, no entanto, ficaram no lucro, já que empataram no Couto Pereira e ultrapassaram a equipe de Ribeirão Preto. Enquanto isso, a Ferroviária tomou a virada do Athletico e se manteve no Z4.

Dos três, dois ficarão na Série B, enquanto um vai se juntar a Amazonas, Volta Redonda e Paysandu na 3ª divisão de 2026.

O QUE CADA UM PRECISA FAZER PARA NÃO CAIR?

Athletic (vs Paysandu)- vencer- se empatar, precisa de derrota/empate de Ferroviária ou Botafogo- se perder, precisa de derrota/empate da Ferroviária ou derrota do Botafogo

Botafogo-SP (vs Avaí)- vencer- se empatar, precisa de derrota/empate da Ferroviária ou derrota do Athletic- se perder, precisa de derrota/empate da Ferroviária

Ferroviária (vs Operário-PR)- vencer e torcer para empate/derrota de Botafogo-SP ou Athletic- se empatar ou perder, é rebaixado

A BRIGA PELO ACESSO

1 - Coritiba: 65 pontos (18 vitórias, saldo +15)2 - Athletico: 62 pontos (18 vitórias, saldo +9)3 - Criciúma: 61 pontos (17 vitórias, saldo +15)4 - Goiás: 61 pontos (17 vitórias, saldo +7)5 - Chapecoense: 59 pontos (17 vitórias, saldo +16)6 - Remo: 59 pontos (15 vitórias, saldo +10)

A LUTA CONTRA A QUEDA

15 - Athletic: 41 pontos (11 vitórias)16 - Botafogo-SP: 41 pontos (10 vitórias)17 - Ferroviária: 40 pontos (8 vitórias)

OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA

19/11, 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda

23/11, 16h30 - Athletico x América-MG

23/11, 16h30 - Cuiabá x Criciúma

23/11, 16h30 - Remo x Goiás

23/11, 16h30 - Chapecoense x Atlético-GO

23/11, 16h30 - Operário-PR x Ferroviária

23/11, 16h30 - Amazonas x Coritiba

23/11, 16h30 - Athletic x Paysandu

23/11, 16h30 - Novorizontino x CRB

23/11, 16h30 - Botafogo-SP x Avaí