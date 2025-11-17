RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora tem a missão de se manter na ponta. Para isso, o time já vai contar com o retorno de ao menos cinco dos sete jogadores que estão com as suas respectivas seleções nesta Data Fifa.

No entanto, mesmo com a presença dos jogadores no Rio de Janeiro, a escalação dos mesmos no clássico com o Fluminense, na quarta-feira (19), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, não é certa.

PROBLEMAS

O Flamengo teve sete jogadores convocados nesta Data Fifa: Danilo e Alex Sandro (Brasil); Varela, Viña e Arrascaeta (Uruguai); Carrascal (Colômbia); e Plata (Equador).

Desses, os cinco estrangeiros que estão nos Estados Unidos voltarão ao Brasil em voo fretado pelo Flamengo. A Colômbia entra em campo nesta segunda-feira, enquanto Uruguai e Equador têm amistosos marcados para terça-feira.

A seleção brasileira, de Danilo e Alex Sandro, também entra em campo na terça, mas em Lille, na França. A distância dificulta e praticamente descarta a possibilidade de Filipe Luís contar com a dupla no Fla-Flu.

Ainda assim, Filipe Luís só vai definir a escalação após a chegada dos estrangeiros no Rio de Janeiro. Isso vai depender, é claro, da minutagem de cada um por sua respectiva seleção

"Acho difícil que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar, são jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Vai ser o que eu achar que for melhor para enfrentar o Fluminense", disse Filipe Luís após a vitória sobre o Sport.

Nos primeiros amistosos de Uruguai, Colômbia e Equador, apenas Plata, Carrascal e Varela entraram em campo. Arrascaeta, por exemplo, nem sequer foi relacionado no empate dos uruguaios com o México.

OS JOGOS DOS CONVOCADOS DO FLAMENGO

Brasil x Tunísia - terça, 16h30 (horário de Brasília), em Lille (FRA);

EUA x Uruguai - terça, 21h (horário de Brasília), em Tampa (EUA);

Equador x Nova Zelândia - terça, 22h30 (horário de Brasília), em Nova Jersey (EUA);

Colômbia x Austrália - terça, 23h30 (horário de Brasília), em Nova York (EUA);