SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dunga, ex-técnico e jogador da seleção brasileira, aprovou a chegada de um treinador estrangeiro, afirmou que o Brasil precisa de um "líder de vestiário" e avaliou a situação de Endrick no Real Madrid. As declarações foram para o jornal espanhol Marca.

ANCELOTTI NA SELEÇÃO

"Era o momento de testar um estrangeiro. Existem bons treinadores brasileiros, mas a atmosfera era muito ruim. Havia uma má energia interna, com muitos problemas políticos. Trouxeram o Carletto e agora ninguém fala sobre isso. Só se fala de futebol. E isso é positivo".

LÍDER DA SELEÇÃO

"Vinicius Jr, para mim, é um líder técnico, não de vestiário, como seria um capitão tradicional. Vini é um líder técnico, que faz jogadas, que vai para frente, e o Brasil precisa de um líder de vestiário. [...] Casemiro pode ser esse líder. Ele é necessário. Passou um tempo em que não tínhamos essa figura e um líder não se forma, é líder ou não. E colocar essa responsabilidade sobre o Vinicius não é bom para ele"

ENDRICK NO REAL

"Quando o jogador é jovem, ele deve jogar. A única forma de melhorar é jogando, não treinando. É uma questão matemática. Se Endrick não jogar nas três partidas da semana, ele perde quatro ou cinco horas de competição. Para um jogador já feito, não importa tanto, mas para um jovem, é mortal. É como um piloto de avião. Ele deve fazer muitas horas de voo para estar maduro. Pois com Endrick acontece isso. Para melhorar, ele deve jogar mais"

RODRYGO

"O jogador brasileiro é diferente do europeu. É um jogador especial, quer jogar sempre. Se não joga, está triste e não se sente integrado. Sobre o Rodrygo, o que acontece é que tudo mudou com [a chegada do] Xabi Alonso, e o jogador precisa de tempo para assimilar esta nova forma de trabalhar. Rodrygo precisa de tempo"