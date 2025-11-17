SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-campeão mundial dos pesos pesados, Anthony Joshua, enfrentará o astro do YouTube, Jake Paul, em uma luta profissional nos Estados Unidos, no dia 19 dezembro, anunciou a Matchroom Boxing, promotora do evento, nesta segunda-feira (17).

Paul, de 28 anos, enfrentará aquele que é considerado o adversário mais experiente de sua carreira: Joshua, de 36 anos, bicampeão dos cinturões da WBO, WBA e IBF.

A luta terá oito rounds de três minutos e acontecerá no Kaseya Center, em Miami.

O evento será transmitido globalmente pela Netflix e marcará a segunda aparição de Paul na plataforma de streaming, após a vitória sobre Mike Tyson no ano passado.

"Quando eu derrotar Anthony Joshua, todas as dúvidas desaparecerão e ninguém poderá me negar a oportunidade de lutar por um título mundial. Para todos os meus detratores, era isto que vocês queriam. Ao povo do Reino Unido, peço desculpas", afirmou Paul em comunicado.

Medalhista de ouro olímpico em 2012, o britânico tem um cartel de 28 vitórias, com 25 nocautes, e quatro derrotas.

No entanto, ele perdeu duas vezes para Oleksandr Usyk e foi nocauteado por Daniel Dubois em setembro do ano passado em uma luta pelo título mundial dos pesos pesados da IBF -sua última luta profissional.

Joshua afirmou que não haverá "nenhuma piedade" quando entrar no ringue para enfrentar Paul.

"Tirei um tempo de folga e estou voltando com um megaevento. É uma grande oportunidade para mim", disse ele. "Gostem ou não, estou aqui para alcançar números impressionantes, fazer grandes lutas e quebrar todos os recordes, mantendo a calma e a compostura."