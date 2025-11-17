O Clube Bom Pastor promove neste sábado (29) as seletivas de vôlei masculino e feminino para formação das equipes que vão representar o clube nas competições de 2026. Os testes serão realizados no Ginásio do clube, em Juiz de Fora, e são abertos a jovens atletas de diversas faixas etárias.

As avaliações fazem parte do processo de captação de talentos da Zona da Mata e também de outras regiões do país. Segundo o treinador do sub-19, Mandela, o objetivo é identificar atletas com potencial para compor os times que disputarão torneios de expressão no próximo ano, como o Metropolitano, Copa Minas, Taça Paraná, considerada a maior competição de base da América Latina, além do Campeonato Mineiro e da Copa Goiânia.

Mandela destaca que o clube busca jovens de escolas municipais, estaduais e particulares que apresentem comprometimento, assiduidade e vontade de evoluir física e tecnicamente. Ele ressalta ainda que há possibilidade de bolsas para atletas vindos de escolas públicas, de acordo com desempenho e necessidade.

Seletiva Masculina

08h — Nascidos em 2008 a 2009

09h — Nascidos em 2010 a 2011

10h — Nascidos em 2012 a 2013

11h — Nascidos em 2014 a 2015





Inscrições clicando aqui.

Seletiva Feminina

13h — Nascidas em 2013 a 2015

14h — Nascidas em 2010 a 2012

Inscrições clicando aqui.

Tags:

Clube | Esporte | Feminino | seletiva | sport | vôlei