RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo divulgou que fará uma Fan Fest no Maracanã, no dia 29 de novembro, para transmitir a final da Libertadores contra o Palmeiras.

SHOWS E TELÕES

Esta será a segunda vez que o clube fará este tipo de evento em uma decisão do torneio continental. Em 2019 a torcida lotou o estádio e assistiu o Rubro-Negro ser campeão sobre o River Plate em uma vitória épica por 2 a 1.

Assim como naquele ano, o Flmengo prepara shows e ativações para interagir o público. São aguardados artistas flamenguistas famosos para animar a torcida antes do jogo. Telões de alta definição transmitirão a partida.

VEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE INGRESSOS

Data e hora das aberturas de vendas:

Sócios-torcedores do plano Nação Sem Fronteiras podem comprar até 2 ingressos com prioridade para esta partida. Para isso basta ainda não ter utilizado o benefício nesta temporada e acessar o site ingressos.flamengo.com.br a partir da primeira onda de vendas.

18/11 às 14h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

18/11 às 18h: Nação Maraca 1

19/11 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

19/11 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

21/11 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

21/11 às 16h: Nação Maraca 3

22/11 às 10h: Público Geral Online

29/11 às 18h: Encerramento das Vendas Online.

(As datas estão sujeitas a alterações conforme orientação da organização).

Valores:

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$25,00

Nação Maraca 2: R$35,00

Nação Maraca 3: R$40,00

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$35,00

Nação Maraca 2: R$49,00

Nação Maraca 3: R$56,00

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).

Oeste inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$45,00

Nação Maraca 2: R$63,00

Nação Maraca 3: R$72,00

Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).

Serviços - Espaço FLA+

O Espaço Fla+ é um local 100% rubro-negro, confortável e prioritário para sócios-torcedores. Perfeito para encontrar seus amigos no pré-jogo e viver uma experiência única, com buffet exclusivo e chopp liberado.

Espaço Fla+ no Oeste Inferior: R$ 200,00

Espaço Fla+ no Leste Inferior: R$ 200,00.

Ingresso com serviços - Maracanã Mais

A venda de ingressos para os jogos do Flamengo no Maracanã também inclui a oferta de serviços diferenciados.

O Maracanã Mais proporciona uma experiência completa, com almoço ou jantar, sobremesa e open bar de bebidas não alcoólicas. Localizado no setor oeste do estádio, o espaço tem como regra que o jogo seja assistido sentado, garantindo mais conforto e exclusividade para quem adquire o ingresso ? que contempla não apenas a partida, mas toda a experiência de hospitalidade.

- Nação Maraca 1: R$206,25

- Nação Maraca 2: R$258,75

- Nação Maraca 3: R$285,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50).

ATENÇÃO: TODOS OS TORCEDORES QUE ADQUIRIREM INGRESSO PARA O SETOR OESTE INFERIOR E MARACANÃ MAIS DEVERÃO ASSISTIR AO JOGO SENTADOS.