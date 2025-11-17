O Aymorés de Ubá oficializou a contratação de Wesley Assis como treinador da equipe sub-20 para a temporada 2026 no último sábado (15). O clube disputará a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro na categoria, competição que profissional conquistou este ano de forma invicta com o Uberabinha.

O treinador celebrou o novo passo na carreira e destacou a estrutura e o projeto do Aymorés. “Coloco esse título como um grande desafio, mais um na minha carreira”, afirmou Assis. “É um clube organizado, com credibilidade e um corpo técnico multidisciplinar. Isso facilita o desenvolvimento dos jogadores em todos os aspectos e soma muito ao meu trabalho”.

Wesley, que recebeu outras propostas em Minas Gerais e até de fora do estado, contou que optou pelo clube ubaense não só pelo projeto apresentado, mas também pela força que vem da arquibancada. “Escolhi o Aymorés pela credibilidade das pessoas que tocam o trabalho, pela estrutura, pela camisa e pela torcida”, destacou.

Montagem do elenco e integração com o profissional

O treinador revelou que o processo de montagem do elenco já começou. “O coração de uma equipe é a montagem. Estamos trabalhando com critério, paciência e também agilidade, porque o mercado é competitivo”, disse.



Ele também atuará como auxiliar técnico do time profissional, que disputará o Módulo II em 2026, e participará da transição dos atletas da base. “Acreditamos que alguns jogadores podem compor a equipe principal. Por isso esse processo está sendo mais criterioso”.

Ano de retomada e de afirmação profissional

O técnico também exaltou o impacto da temporada no Uberabinha como parte essencial da retomada da carreira. “Foi um ano de retomada para mim. Trabalhei aqui em Juiz de Fora em diferentes funções, conciliando Escolinha, outros projetos e o trabalho no Uberabinha. Foi muito difícil psicologicamente, porque eu chegava a trabalhar em três turnos, de manhã, à tarde e à noite”, relatou.

Além do título histórico no Sub-20, Assis valorizou o trabalho desenvolvido, que também viveu temporada de afirmação. “Você monta treino de alto rendimento, analisa adversários, passa informação aos jogadores e ainda precisa lidar com outras atividades paralelas. Mas eu tinha um objetivo e persegui até o final, com muito apoio da minha família”.

O treinador afirma que todo esse processo fortaleceu sua trajetória. “Acho que fui agraciado por Deus com essa nova oportunidade. Ano que vem vai ter mais calma e tranquilidade para trabalhar, mas também maior cobrança, porque é um clube maior e com uma torcida apaixonada. Vamos nos preparar para dar tudo certo”.

Uberabinha campeão invicto

Sob o comando de Wesley Assis, o Uberabinha protagonizou uma campanha histórica no Campeonato Mineiro Sub-20. Foram nove vitórias e três empates, com 29 gols marcados e apenas nove sofridos, melhor ataque, melhor defesa e artilheiro da competição, Nicolas, com 10 gols.

A conquista recolocou Juiz de Fora na elite da categoria após quatro anos. A última participação de um clube da cidade havia sido a do Tupi, em 2021. Em 2019, Assis já havia conduzido o Galo Carijó ao vice-campeonato estadual e a uma inédita vaga na Copinha, feito que o consolidou como uma das principais referências da base regional.

