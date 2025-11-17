SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, foi transferido da Penitenciária II de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo. A transferência foi feita após pedido da defesa do custodiado.

O QUE ACONTECEU

Transferência aconteceu na manhã desta segunda-feira (17). A informação foi confirmada ao UOL pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), mas detalhes da decisão não foram informados. A distância das prisões é de 280 km.

Mudança de prisão ocorre menos de um mês após o jogador falar sobre a sua rotina na penitenciária. Em uma entrevista concedida ao Conselho da Comunidade de Taubaté, entidade sem fins lucrativos, ele afirmou que "nunca teve tratamento diferente" no local.

Troca de prisões também acontece dias após Procuradoria-Geral da República se manifestar contra pedido de soltura do jogador. Os advogados de Robinho pediram a soltura dele alegando que o cumprimento da pena no Brasil seria maior do que o da sentença estrangeira. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o pedido de habeas corpus.

A P2 de Tremembé é popularmente conhecida como "presídio dos famosos". Já ficaram detidos no presídio nomes como Alexandre Nardoni, Suzane von Richthofen, Roger Abdelmassih e Edinho, filho de Pelé.

O jogador está preso desde março de 2024. Em Tremembé, Robinho conseguiu diminuir 69 dias de pena após fazer atividades educacionais, com a leitura de livros e a presença em aulas.

O UOL tenta contato com a defesa do jogador por telefone e e-mail para saber o que motivou a mudança. O espaço segue aberto para manifestação.

O CASO DE ROBINHO

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Justiça italiana pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão. O crime aconteceu em 2013, quando o ex-atacante defendia o Milan.

A decisão de sua condenação aconteceu em janeiro de 2022, quando Robinho já tinha retornado ao Brasil. O Ministério da Justiça da Itália solicitou a extradição do ex-atleta, algo que a Justiça brasileira não realiza.

Os italianos, então, acionaram o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que a sentença fosse cumprida no Brasil. Em março de 2024, o STJ homologou a sentença da Justiça italiana, fazendo com que Robinho cumprisse a pena em solo brasileiro.

