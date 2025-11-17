SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca terminou a temporada na 24ª colocação do ranking mundial da ATP e confirmou uma ascensão meteórica no tênis mundial.

O QUE ACONTECEU

O brasileiro de 19 anos subiu mais de 700 posições em um intervalo de aproximadamente 2 anos. Esta foi a primeira temporada completa de Fonseca no tênis profissional.

O carioca terminou 2023 como o número 727 do ranking da ATP, subiu quase 600 posições até o fim de 2024. João Fonseca encerrou o último ano como 145º do ranking mundial.

Este ano, foram dois títulos e mais uma escalada. O tenista levou o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia e entrou, com sobras, no top-30.

A posição do ranking, inclusive, garantiu um "calendário obrigatório" para João Fonseca. Ele precisará disputar oito dos nove Masters 1000 de 2026, além de pelo menos cinco ATP 500.

Além disso, ele entrou no grupo de atletas que divide um bônus anual de aproximadamente 21 milhões de dólares (R$ 111 milhões). A quantia é distribuída entre os integrantes do top-30 de acordo com a pontuação conquistada em torneios Masters 1000.

Fonseca já está confirmado em dois eventos de 2026: o ATP 250 de Adelaide, que servirá como preparação para o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, e o Rio Open, que é um ATP 500 e acontece em fevereiro.