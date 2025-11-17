(UOL/FOLHAPRESS) - Goleiro do Cruzeiro, Cássio revelou quem considera o melhor goleiro que já viu atuar -e não teve dúvida ao apontar seu favorito: o alemão Manuel Neuer.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do Cruzeiro, Cássio foi questionado sobre quem é o melhor goleiro que já atuou no futebol europeu. Inicialmente, ele citou Thibaut Courtois, do Real Madrid. Em seguida, afirmou que Alisson, do Liverpool e titular da Seleção Brasileira, é superior ao belga.

Mas, para Cássio, ninguém supera Manuel Neuer. O goleiro do Bayern de Munique está acima até de outras lendas como Van der Sar, Oliver Kahn, Casillas, Petr Cech e o italiano Buffon.

"O Neuer mudou o jeito do goleiro de jogar", disse.

Aos 39 anos, Neuer é amplamente reconhecido como um dos maiores goleiros da história. Além de títulos como a Liga dos Campeões e vários Campeonatos Alemães, ele foi campeão da Copa do Mundo de 2014.

Cássio, que tem 38 anos, busca conquistar seu primeiro troféu pelo Cruzeiro. A equipe está em terceiro lugar no Brasileirão e segue viva na disputa da Copa do Brasil.

Na semifinal, o goleiro reencontrará seu ex-time, o Corinthians, onde é ídolo. Em mais de uma década no clube paulista, Cássio conquistou títulos importantes, com destaque para o Mundial de Clubes de 2012.