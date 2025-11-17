SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já sabe quando Pedro deve retornar aos gramados. O atacante tem tudo para reforçar a equipe comandada por Filipe Luís neste sábado (22), em duelo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro.

O QUE ACONTECEU?

Lesionado há quase um mês, Pedro já entrou na fase final da recuperação. Na última semana, ele trocou a tipoia que ia até o cotovelo e limitava os movimentos por uma mais flexível. Ela deve ser utilizada quando ele retornar aos gramados.

Vale destacar que o acessório passará por inspeção da equipe de arbitragem em todas as partidas.

Pedro sofreu uma fratura no antebraço em partida contra o Racing, válida pela semifinal da Libertadores. Existia o temor de que o centroavante não estivesse à disposição na final da Libertadores, mas a recuperação foi acima da expectativa.

A ideia é de que o atacante seja relacionado contra o Red Bull Bragantino e ganhe minutos ao longo do duelo. O UOL apurou que ele não deve começar entre os titulares.

Com a liberação do departamento médico, Pedro ganhará ritmo de jogo antes da final da Libertadores. Ele também tem tudo para estar em campo na partida contra o Atlético-MG, no dia 25 de novembro, a última antes do embarque para Lima.

A partida contra o Red Bull Bragantino é a última do Flamengo no Maracanã antes da decisão. O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (19), para enfrentar o Fluminense, pela 34ª rodada do Brasileiro.