Seis das sete duplas brasileiras que iniciaram a fase de grupos do Mundial de vôlei de praia vão disputar a fase eliminatória (32 avos de final) que começa nesta terça-feira (17) em Adelaide (Austrália). A partir das 3h (horário de Brasília), as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda, invictas na competição, encaram as porto-riquenhas Gonzalez e Navas. Depois, as 5h30, George e Saymon enfrentam a parceria de Cherif e Ahmed, do Catar. O Mundial tem transmissão ao vivo online na Volleyball World TV.

As demais duplas do Brasil competirão na quarta (19) elas aguardam os adversários que serão definidos na repescagem, também programada para terça (18), sem nenhum representante do país.

As últimas classificações da Amarelinha foram seladas no domingo (16). Carol Solberg e Rebecca, vice-líderes no ranking, cravaram a terceira vitória seguida, ao superarem as ucranianas Davidova e Khimi por 2 sets a 0 (21/17 e 2/15). Outra parceria ucraniana que parou diante da Amarelinha foi Lazarenko e Romaniuk, superadas por Thâmela e Vic. Além de invictas, elas lideram o ranking mundial.

Na disputa masculina, Evandro e Lanci encerraram a fase de grupo com 100% de aproveitamento. Na última rodada, no domingo (16), eles derrotaram os alemães Henning e Wüst, por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/13). Já André e Renato bateram os australianos Burnett e Hodges por 2 sets a 1, e garantiram a vaga com duas vitórias em três jogos pelo grupo H a única derrota foi na estreia para os compatriotas George e Saymon.

Deram adeus precoce ao Mundial a parceria de Vitória e Hegê, que venceram apenas uma das três rodadas da fase de grupos.

Das 96 duplas (masculinas e femininas) que iniciaram o Mundial, 32 lutarão por vaga nas oitavas: 12 delas se classificaram de forma direta (primeiro e segundo lugares de cada chave) e as quatro melhores terceiras colocadas também carimbaram a vaga. Outras quatro terão de vencer a respecagem (com as demais terceiras colocadas) para seguir no Mundial. Todos os jogos a partir dos 32 avos de final serão eliminatórios até o fim da competição.

Programação

32 AVOS DE FINAL - 18/11

3h - van Driel, E./Bekhuis (Países Baixos) x Paul/Kunst (Alemanha)

3h - Gonzalez/Navas (Porto Rico)PUR) x Ana Patrícia/Duda (BRA)

3h - Bryl/Losiak (Polônia) x Ahman/Hellvig (Suécia)

4h - Gottardi/Orsi Toth, R. (tália) x Müller/Tillman (Alemanha)

4h - Haussener/Friedli (Suíça) x Bassereau/Aye, C. (França)

5h30 - Polley/MacDonald (Nova Zelândia) x Bock/Lippmann (Alemanha)

5h30 - Rotar/Gauthier-Rat (França) x Amieva/Bueno (Argentina)

5h30 - George/Saymon x Cherif/Ahmed (Catar)

6h30 - Tina/Anastasija (Letônia) x Konink/Poiesz (Paises Baixos))

6h30 - Evans/Budinger (EUA) x Pedrosa/Campos (Portugal)

6h30 - Grimalt M./Grimalt E. (Chile) x Perusic/Schweiner (República Tcheca)

7h30 - Anouk/Zoé (Suíça) x Donlin/Denaburg (EUA)

7h30 - Dani/Tania (Espanha) x Annique/Leona (Suíça)

7h30 - Capogrosso T./Capogrosso N. (Argentina) x Schalk/Shaw (EUA)

8h30 - Davidova/Khmil (Ucrânia) x Melissa/Brandie (Canadá)

8h30 - Partain/Benesh (EUA) x Diaz/Alayo (Cuba)

QUARTA (19)

6h30 - Nicolaidis/Carracher (Auatrália) x Pfretzschner, L./Winter (Alemanha)

Thamela/Victoria ) x NÃO DEFINIDO

Shiba/Reika (Japão) x Lazarenko/Romaniuk (Ucrânia)

Klinger D./Klinger R. (Áustria) x Shaw/Cheng (EUA)

Cannon/Kraft (EUA) x NÃO DEFINIDO

Nuss/Brasher (EUA) x NÃO DEFINIDO

Stam/Schoon (Países Baixos) x Yan X./X.Y. Xia (China)

Ittlinger/Grüne (Alemanha) x Svozilova/Stochlova (República Tcheca)

Carol/Rebecca x NÃO DEFINIDO

Mol, A./Sorum, C. (Noruega) x NÃO DEFINIDO

Plavins/Fokerots (Letônia) x Ehlers/WicklAlemanha)

Krattiger/Dillier (Suiça) x Boermans/de Groot (Países Baixos)

Evandro/Arthur Lanci x NÃO DEFINIDO

André/Renato x NÃO DEFINDIO

Hölting Nilsson/Andersson, E. (Suécia0 x Henning/Wüst (Alemanha)

Mol, H./Berntsen (Noruega) x NÃO DEFINIDO

QUINTA (20)

oitavas de final

SEXTA (21)

quartas de final

SÁBADO (22)

semifinais

DOMINGO (23)

disputa do bronze e decisão do título

