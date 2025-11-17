A Federação Mineira de Futebol (FMF) atualizou, nesta segunda-feira (17), a decisão anterior que vetava o uso do Estádio Frei Norberto, em Paracatu, durante o restante do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão de 2025. De acordo com a Nota Oficial nº 3791, a partida entre Paracatu e Novo Esporte, válida pela 5ª rodada do Hexagonal final, foi reagendada de volta para o Frei Norberto, após determinação do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG).

A alteração reverte a decisão publicada no dia 10 pela Diretoria de Competições da FMF, que havia transferido o jogo para o Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, a 253 quilômetros de Paracatu. A entidade havia vetado o estádio após a súmula e o relatório do delegado relatarem invasões de campo, agressões verbais e ameaças ao quarteto de arbitragem na partida entre Paracatu e Boa Esporte, pela segunda rodada.

Os documentos registraram ainda o arremesso de uma pedra em direção ao assistente número 2, além da participação de membros da diretoria do clube e do secretário municipal de Esportes entre os envolvidos nas confusões. Na decisão inicial, a FMF afirmou que a equipe de segurança contratada pelo clube foi “totalmente omissa” e que o alambrado do estádio apresentava fragilidades estruturais.

Imagens da partida confirmaram os relatos da arbitragem, e, mesmo após apresentar esclarecimentos, o Paracatu não havia conseguido afastar a responsabilidade pelos incidentes.

Mudança após decisão do TJD-MG

Entretanto, conforme a Nota Oficial 3791 da FMF, a mudança anterior foi revista “em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD/MG)”, restituindo o mando ao clube para o confronto deste sábado (22). O horário da partida, às 15h, permanece inalterado.

Com isso, o duelo decisivo da última rodada do Hexagonal final será realizado novamente em Paracatu.

O processo disciplinar relacionado aos incidentes segue em análise no TJD-MG, que avaliará eventuais punições ao clube e aos envolvidos.

Solicitação de esclarecimentos à FMF

O Portal Acessa.com entrou em contato com a Federação Mineira de Futebol solicitando esclarecimentos sobre a decisão do TJD-MG que motivou a reversão do veto ao Estádio Frei Norberto, questionando qual foi a determinação do tribunal, se o veto foi integralmente revogado ou temporariamente suspenso e se novas medidas de segurança serão exigidas para jogos futuros no local. A reportagem aguarda retorno.

