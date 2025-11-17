SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a boa apresentação e a vitória convincente por 2 a 0 sobre Senegal no sábado (15), a seleção brasileira chega com a moral em alta para seu último compromisso de 2025, em confronto contra a Tunísia.

O jogo contra a seleção africana acontece nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Diferentemente da Data Fifa de outubro, quando promoveu uma série de trocas na formação titular entre os jogos contra Coreia do Sul e Japão, o técnico Carlo Ancelotti já indicou que pretende manter a mesma base que atuou contra a seleção de Senegal.

"A ideia é não mudar muito a equipe" que venceu os senegaleses, afirmou o italiano após a vitória em Londres.

A única mudança já confirmada por enquanto será na defesa. Com a lesão do zagueiro Gabriel Magalhães, que sentiu a coxa direita durante o jogo contra Senegal, Éder Militão, que atuou na lateral-direita, deve ser deslocado para a zaga, formando a dupla ao lado de Marquinhos, com Wesley, da Roma, assumindo a posição pelo lado do campo.

Pela esquerda, Ancelotti deve dar oportunidade a Luciano Juba, do Bahia, embora não tenha confirmado se ele começará entre os titulares. "Luciano tem treinado muito bem, está mostrando todas suas qualidades. É um jogador muito bom com a bola, tem um ótimo posicionamento. Terá oportunidade de estrear contra a Tunísia e, consequentemente, mostrar condições para estar na Copa."

Ancelotti indicou que o atacante Vitor Roque, em grande fase no Palmeiras e que não entrou na última partida, também poderá receber uma chance contra os tunisianos.

"Vitor Roque tem chance de jogar o próximo jogo. Está indo muito bem no Palmeiras", disse o treinador, que também não poupou elogios a Estevão, autor do primeiro gol e ?novamente? um dos destaques da seleção brasileira contra Senegal.

"Para mim, é uma surpresa encontrar um jogador com esse nível de talento. Muito preciso e muito contundente. O Brasil tem futuro garantido com ele", afirmou o italiano sobre o jovem atacante de 18 anos do Chelsea.

Com uma "espinha dorsal" da equipe que vai à Copa do Mundo já definida, Ancelotti disse que deve manter o esquema 4-2-4 do último jogo, com menos espaço para experimentações táticas a partir de agora.

"Queremos seguir [contra a Tunísia] a mesma dinâmica do jogo contra Senegal. Foi um jogo bonito, que gostamos, com atitude, intensidade e qualidade", disse o treinador. "Queremos repetir o mesmo jogo, com a mesma qualidade", acrescentou.

Após o jogo desta terça-feira, a seleção brasileira terá apenas mais uma Data Fifa no calendário antes da convocação dos jogadores para o Mundial. A seleção volta a se reunir em março, quando deve enfrentar seleções europeias ?provavelmente França e Croácia, nos Estados Unidos?, com um grupo já bem próximo àquele que irá ao Mundial nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Ancelotti completará contra a Tunísia oito jogos à frente da equipe nacional do Brasil. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e duas derrotas, com 13 gols marcados e quatro sofridos.

Em sua partida de despedida do ano, a seleção brasileira terá pela frente uma equipe que vem embalada e com a confiança em alta.

A seleção tunisiana se classificou à sua terceira Copa consecutiva de maneira invicta nas Eliminatórias africanas ?em dez partidas, foram nove vitórias e um empate, com 22 gols marcados e nenhum sofrido.

No compromisso anterior, o time africano dirigido pelo treinador Sami Trabelsi venceu a seleção da Jordânia por 3 a 2.

"É uma equipe que temos que respeitar", afirmou Ancelotti. "Para ganhar, temos que jogar no nosso melhor nível."

Brasil e Tunísia já se enfrentaram duas vezes na história, em amistosos, com duas vitórias da seleção brasileira.

A primeira vez foi em 1973, na casa do adversário, com triunfo por 4 a 1, com os gols do Brasil marcados por Paulo César Caju (duas vezes), Valdomiro e Leivinha.

O segundo confronto aconteceu em 2022, em Paris, com vitória brasileira por 5 a 1, gols de Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro.

FICHA TÉCNICA: BRASIL X TUNÍSIA (AMISTOSO)

Local: Decathlon Stadium, em Lille, na França

Horário: 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e ge tv

BRASIL

Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha (Vitor Roque) e Vinicius Junior

Treinador: Carlo Ancelotti

TUNÍSIA

Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dyaln Bronn e Ali Abdi; Ellyes Skhiri; Amor Layouni, Hannibal Mejbri; Ismael Gharbi e Elias Saad; Hazem Mastouri

Treinador: Sami Trabelsi