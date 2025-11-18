RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Flamengo convocados para a Data Fifa chegarão ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19) e irão diretamente para o Ninho do Urubu, onde entrarão em regime de concentração para o clássico com o Fluminense, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

ESTRANGEIROS RETORNAM IMEDIATAMENTE EM VOO FRETADO

Como informado anteriormente pelo UOL, os cinco estrangeiros que atuam nesta terça-feira (18), por suas respectivas seleções, iniciam a viagem de retorno imediatamente após os jogos em voo fretado pelo Rubro-Negro: Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

O quinteto atuará nos Estados Unidos e chegará ao Rio na manhã desta quarta, indo diretamente para o centro de treinamento rubro-negro. O Uruguai encara os donos da casa, em Tampa; o Equador enfrenta a Nova Zelândia, em Nova Jersey; e a Colômbia pega a Austrália, em Nova York.

Destes, apenas três entraram em campo na primeira rodada da Data Fifa. Varela foi quem mais atuou, por 93 minutos no empate em 0 a 0 com o México. Plata jogou por 50 minutos no 0 a 0 com o Canadá e Carrascal disputou 33 minutos na vitória por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia.

Arrascaeta sequer foi relacionado e Viña ficou no banco do Uruguai. A tendência, porém, é a de que o camisa 10 do Flamengo atue nesta terça-feira (18) pela seleção do técnico Marcelo Bielsa.

ALEX SANDRO E DANILO RETORNAM SOMENTE AMANHÃ DE MANHÃ

Os brasileiros Alex Sandro e Danilo, porém, só retornam ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (19) de manhã. Eles enfrentam a Tunísia, às 16h30 (horário de Brasília), em Lille, na França, e voltarão com os companheiros de seleção. Portanto, as chances de enfrentarem o Fluminense, à noite, são remotas.

O Flamengo entendeu que a logística de fretamento para os estrangeiros era mais fácil, já que todos irão atuar nos Estados Unidos.

A questão de dormir depois do jogo é muito importante também. Eu, particularmente, prefiro assim, porque você jogar e depois voltar logo, obviamente que você ganha um pouco de tempo, mas também perde uma ótima noite de sono. Então eu estou naquela fase que o sono, pra mim, é bem importante pra minha recuperaçãoAlex Sandro

JOGADORES SERÃO AVALIADOS PELO DM DO FLAMENGO

O aproveitamento dos convocados no clássico dependerá da avaliação do departamento médico do Flamengo. Serão levadas em consideração a minutagem dos atletas na Data Fifa e seus possíveis desgastes ou dores.

Caso nenhum seja vetado por questões clínicas, a tendência é a de que os cinco estrangeiros sejam ao menos relacionados para o jogo com o Fluminense, com sua titularidade condicionada às questões físicas.

Sinceramente? Não sei. Não temos meias de origem sem Arrascaeta e Carrascal. Vamos ver as recuperações do Allan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil, no Fla-Flu, que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar, são jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisãoFilipe Luís, técnico do Fla, após goleada sobre o Sport por 5 a 1