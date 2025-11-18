SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fará, nesta semana, seus dois últimos jogos no Allianz Parque no ano.

SEMANA DO ADEUS

O Alviverde encara o Vitória, nesta quarta-feira (19), e o Fluminense, no sábado, em casa. Depois, a equipe iniciará uma sequência de três jogos como visitante no Brasileiro, além da final da Libertadores, disputada em Lima, no Peru.

Mudança no calendário da CBF ocasionou adeus precoce. A entidade reorganizou jogos após Flamengo e Palmeiras chegarem à final da Libertadores, e o Atlético-MG ser finalista na Sul-Americana. O propósito foi reduzir o choque com viagens.

Palmeiras x Vitória seria disputado na 37ª rodada, e Atlético-MG x Palmeiras nesta semana. Como o Galo é finalista da Sul-Americana e joga no sábado a decisão, houve a inversão das datas dos confrontos.

Jogar em casa tem sido bom para o Palmeiras. A equipe não sabe o que é perder no Allianz Parque desde 6 de agosto, quando foi derrotada pelo Corinthians, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A série invicta tem dez vitórias e dois empates. Entre os jogos mais marcantes estão as vitórias sobre River Plate e LDU, pela Libertadores, e as goleadas contra Red Bull Bragantino, Juventude e Fortaleza.

O aproveitamento no Allianz neste ano é de 71,11%. Ao todo, são 19 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas, mas elas foram marcantes ? duas para o Corinthians, uma para o Flamengo e outra para o Bahia. Outros três jogos como mandante não entram na conta por terem sido disputados na Arena Barueri.

SEM CALCANHAR DE AQUILES

Se o Palmeiras não terá sua casa, pelo menos também não terá mais o seu maior "problema" no Brasileirão pela frente. O desempenho contra equipes que estão no G4 tirou muitos pontos da equipe ao longo da competição nacional.

O Palmeiras não venceu nenhum jogo contra um rival de dentro do atual G4. A equipe perdeu duas vezes para o Flamengo, além de ter somado uma derrota e um empate nos duelos contra Cruzeiro e Mirassol. Foram apenas dois pontos somados em 18 disputados.

TODO MUNDO DE VOLTA?

Abel Ferreira espera contar com força máxima para o jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira (19). Andreas Pereira e Allan voltam de suspensão e reforçam o meio de campo. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres viajam de volta após a disputa da Data Fifa com as suas seleções ?Flaco já havia voltado.

O Palmeiras tenta retomar a liderança. No último final de semana, a equipe perdeu para o Santos por 1 a 0 em jogo atrasado e viu o Flamengo passar à frente. Os cariocas bateram o Sport por 5 a 1.

O Alviverde retomará a ponta se vencer, e o Flamengo perder para o Fluminense na rodada. As equipes ficariam igualadas nos 71 pontos, mas o Alviverde teria uma vitória a mais.

JOGOS DO PALMEIRAS

19/11 - Palmeiras x Vitória - Brasileiro

22/11 - Palmeiras x Fluminense - Brasileiro

25/11 - Grêmio x Palmeiras - Brasileiro

29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores

3/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Brasileiro*

7/12 - Ceará x Palmeiras - Brasileiro*

* Datas a serem confirmadas