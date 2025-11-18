(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Hernán Crespo precisará quebrar a cabeça para montar o time titular do São Paulo para o clássico contra o Corinthians, na quinta-feira (20). A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileiro.

SE VIRA, CRESPO

O argentino precisará resolver a vida mesmo com uma incrível lista de 11 desfalques para o embate na Zona Leste de São Paulo. Alguns desses desfalques vieram no fim da última semana, em meio à Data Fifa.

O DM, que já estava cheio, viu Lucas, Arboleda e Enzo Díaz darem 'check-in'. Lucas reclama de novas dores no joelho; Arboleda, de um problema muscular; Enzo Díaz, por fim, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, na Argentina.

PROBLEMAS NA ZAGA...

O principal problema é a defesa. Nahuel Ferraresi voltará dos compromissos com a seleção da Venezuela na madrugada de quarta para quinta-feira e pode não reunir condições físicas de jogar o clássico.

O trio de 'guarda' à frente de Rafael, portanto, poderá ter os titulares Alan Franco e Sabino ao lado de Rafael Tolói, recuperado de problema muscular, mas que não atua há dois meses. A alternativa seria Negrucci, que jogou improvisado na posição na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e agradou.

...E NA ALA-ESQUERDA

A boa notícia para Crespo é que não há muito o que pensar para a ala-esquerda. A má notícia, entretanto, é que isso acontece pois o argentino tem apenas um jogador à disposição no setor: Patryck.

O treinador já vinha tendo dores de cabeça na posição com ausências recentes de Enzo Díaz, já que Wendell não deve mais jogar nesta temporada. O problema agora, contudo, virou permanente já que Díaz também só retorna em 2026.

Mas se Crespo for pensar em alguma alternativa, talvez lembre de Ferreira. No empate por 2 a 2 contra o Flamengo, o camisa 47 foi utilizado na posição e até marcou um gol, quando o Rubro-Negro já tinha um jogador a menos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Uma provável configuração do Tricolor para o Majestoso tem: Rafael; Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Pablo Maia (Luiz Gustavo) e Patryck (Ferreira); Luciano e Tapia.